FdI, Arianna Meloni Chefe do Secretariado Político – Notícias

Ariana Meloni é a nova chefe do Departamento de Membros e do Secretariado Político da Fratelli d’Italia. A nomeação da irmã do primeiro-ministro Giorgia Meloni e esposa do ministro da Agricultura, Francesco Lolloprigida, foi anunciada oficialmente no site do partido. “Em breve – diz o site – novos departamentos adicionais serão criados e os departamentos listados acima serão compostos por vice-presidentes e gerentes”.

Instituto ANSA Instituto ANSA Depois de férias na Apúlia, Meloni vai para Roma



Fazzolari coordena comunicação governo-FdI



A manutenção do contacto entre os gabinetes do Primeiro-Ministro Palazzo Sigi, o governo e o partido Fratelli d’Italia tem sido alinhado e coordenado: isto foi confiado nas últimas semanas por Giorgia Meloni a Giovanbattista Fazzolari, subsecretário para a implementação do programa.

Não há nomeação formal, a escolha do Primeiro-Ministro nas salas do Palazzo Sigi é definida como uma questão de organização interna, conforme descrito num artigo do Il Foglio, que sublinha também que o Departamento de Acesso e o Secretariado Político da FdI são confiados a Ariana Meloni. Irmã do chefe. Confrontado com a necessidade de adaptar a estrutura do FdI à realidade mais dura e complexa que o governo do Partido da Primeira Maioria enfrenta agora, Meloni decidiu concentrar-se no seu braço direito de confiança. A escolha, observa-se, não está ligada ao fato de Mario Cecchi deixar o cargo de chefe da assessoria de imprensa do Palazzo Cecchi a partir de 1º de setembro. Entre as inovações na estrutura do FdI, como pode ser visto no site do partido, está o departamento de imigração, cujo chefe é Sarah Gelani, deputada na primeira assembleia, filha de pai egípcio e mãe italiana.

Reprodução protegida © Copyright ANSA