Notícias – Agba Agpro em Monza! Pare Gudmundsson, Maggiore, Touré, Karlsson, Sanches e Caprile

Roma – Primeiros sinais de treinamento Roma Considerando o jogo de domingo contra o Verona. Os Giallorossi vão redescobrir os jogadores desclassificados Dybala E Peregrinos E Mourinho irá classificá-los em segundo lugar mensageiro: “Em Verona, José Mourinho pode contar com Pellegrini e Dybala, que ficaram na arquibancada devido a suspensão no domingo, mas que são capazes de fazer gols do nada, dando imprevisibilidade à equipe e acima de tudo aumentando a qualidade do jogo. . O capitão ficará no meio-campo esquerdo em um meio-campo de cinco jogadores ao lado de Christian (centro) e Auer (direita).Aparentemente, Dybala continuará a atacar ao lado de Pelotti.

POGBA – Agora estamos lá para recuperação total Paulo Pogba. Um meio-campista JuveNa verdade, poderá jogar alguns minutos na segunda parte do próximo jogo frente ao Bologna: os treinos são bons, as respostas dos testes são positivas. Portanto, é provável que ele comece a ganhar minutos se o torneio correr bem.

INTER – EU’entre A segunda jornada do campeonato será movimentada em Cagliari na segunda-feira após o adiamento. A respeito de Francesco Acerbi, treinou separadamente: sua ligação para o Cagliari é difícil. Em vez disso, é mais provável Mateus Darmian, que treinou meia sessão e meia seção em um grupo. A Coreia, por conta do mercado de transferências, fez um jogo customizado. Ele traz de volta o céu.

Milão – Turim será o inimigo Milão No segundo dia do campeonato. Estes são os primeiros sinais de treinamento Jornal Esportivo: “Trabalhando para Torino com duas novidades. Fora do onze inicial, quem será a fotocópia do Milan que venceu o Bologna? Em sua estreia no campeonato, mas no banco: Stefano Pioli convocará Younes para o primeiro jogo em casa da temporada, em San Siro, na noite de sábado. musaAusente de Dall’Ara por desclassificação, e Marco Peregrino, a mais recente adição à família rossonera. O argentino de 21 anos, comprado da Platsens por 3,5 milhões mais 2 bônus e 10 por cento de revenda futura, treinou ontem à tarde no Milanello e imediatamente conseguiu entrar no time. Entre os jogadores em ascensão que clamam por uma posição inicial Chugwes, porém deve partir do banco contra a granada de Juric, dada a repercussão de Pulisic, que marcou na estreia na Série A e já está na posição. Em segurança Kalulu poço Calábria Certo, mesmo que o capitão seja favorito”. READ O ex-Nor Luigi Aronica, líderes do Forza Nouveau, o 'Golfinho' de Castellino e líder da IOA: os presos por guerrilha em Roma

Salernitana – Más notícias em casa Com Salerno: Júlio Maior Forçado a parar devido a cãibras musculares. Aqui está o que está escrito manhã: “Primeiro dormência e depois dor: Maggiore levantou a mão e chamou a atenção da equipe médica. Ele mostrou uma parte da coxa esquerda bem próxima à panturrilha: Ele fez ressonância magnética e agora médicos e fisioterapeutas vêm brincar. O medo de perder alguns jogos entrou em jogo: ele perderia a partida contra a Udinese e a viagem para o Lex. Maggiore já iniciou o protocolo de reabilitação e o intervalo que o calendário permite, imediatamente após o jogo fora de casa em Lex, deverá reduzir o número de jogos que não estará disponível, trazendo-o de volta ao grupo diante de Salernitana-Turim”.

Carlson – Jesper CarlsonNovas compras Bolonha, ele se apresentou hoje em entrevista coletiva. Contado por suas palavras Extensão TMW: “Golos? Agora que estou aqui vou dar o meu melhor pelo clube, farei o meu melhor para marcar golos pela equipa, o treinador vai me dizer onde jogar, estou pronto para aprender e ouvir … Como me movimentar taticamente em campo. Condições? Estou bem, é uma pré-temporada diferente, porque não joguei muito no AZ, porque sabiam que poderia ser vendido, joguei menos e saí da minha posição. Estou bem, tive uma dor na perna mas estou bem, ontem treinei totalmente, hoje treinei totalmente., está um pouco quente.”

Udinese – Preparação iniciada da Udinese Domingo contra Salernitana. Com uma mensagem importante Lázaro Smartzycescreve como Embaixador do Vêneto: “Ontem o treinador colocou Samardzic no meio-campo, no qual mudou um pouco a formação que iniciou na Juventus. Kabasele Ele cruzou para o centro-direita e Perez desviou para o centro-esquerda. Tentei Domingo também Quina Em ciclos intermediários”. READ De Vertebrado a Janiolo e talvez Spinasola. Os jogadores mais esperados para mais sprints para o final da temporada

Gudmundson – Alberto Gudmundson Uma mulher de 24 anos foi suspensa da seleção da Islândia por precaução, após ser notificada de uma denúncia de assédio sexual. As notícias de ontem foram retiradas da edição de hoje século 19: “Um episódio que supostamente ocorreu neste verão ainda não está claro, e por isso é necessária extrema cautela sobre o assunto. Gudmundsson negou veementemente a acusação e a direcção do rossoblù confirmou ontem à tarde que tinha recebido a mensagem e responsabilizaria a Islândia no final do treino. A acusação contra o remetente foi rejeitada, considerada infundada por Blair: “Nada é verdade”, explicou Gudmundsson, que tem ao seu lado a mulher Elisa, hoje em Génova com os filhos. Ele está estudando uma estratégia defensiva com seus agentes. É uma reclamação e o Genoa continuará ligando para Gudmundsen e permitindo que ele jogue“.

AKPA Akpro – Nova aventura Akpa Akpro, pronto para deixar a Lazio novamente após um período de empréstimo ao Empoli na temporada passada. O clube toscano tentou novamente nas semanas anteriores Esportes celestesFoi feito por Monza. Ele vai emprestar com direito de compraAgora falta apenas a troca de documentos, depois haverá visitas e comunicados oficiais.

