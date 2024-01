Leão-Psg, falando português: julgamento claro sobre o futuro

Julgamento sobre o futuro de Leo (ANSA)spaziomilan.it

Leo se expõe e fala sobre seu futuro e os rumores que o ligam ao PSG: a punição para os rossoneri é clara.

Kylian Mbappe não será mais jogador em breve Paris St. Este é o segredo de Pulcinella. O Real Madrid e a estrela francesa, conforme confirmado pelo BILD, querem coroar este casamento no verão, após o término natural do contrato com o francês.

Presidente Nasser al-Khelaifi Depois de bloquear a sua transferência pagando milhões de euros, parece agora ter-se resignado a perder o seu campeão da pior maneira possível. Os parisienses têm que olhar mais longe e tentar substituí-lo tanto quanto possível. Nos últimos dias, segundo rumores, os campeões franceses estão interessados Rafael Leão.

O português, recém-renovado o contrato, poderá assim moldar-se com um acordo único, ao qual é difícil dizer não. Enquanto isso o Milão Ele não pareceu incomodado, principalmente depois das últimas palavras do ex-jogador do Lille.

“Nunca pensei em sair de Milão”, o que deixa pouco espaço para interpretação. Leo e Milan estão mais próximos do que nunca e o jogador diz que nunca pensou em trocar de camisa. Será que ele já teria mudado de ideia horas depois dessas palavras? Uma hipótese remota é que o seu contrato tenha uma cláusula de rescisão de 175 milhões de euros.

Uma quantia significativa que o PSG terá de gastar para comprar o jogador português, o que deixa o clube parisiense de lado por um momento, afinal será um investimento muito importante para o clube. Perdendo seu melhor jogador em zero parâmetros.

Pelos rumores parece que ele já está entregando Uma oferta de cerca de 150 milhões de euros Depois das decepções escaldantes deste ano, os rossoneri poderiam pagar para reconstruir completamente o departamento ofensivo e fortalecer o departamento defensivo. O amor de Rafa pela camisa do Diabo não pode ser debatido, mas como muitas vezes acontece, até os grandes amores chegam ao fim.

Um exemplo claro, que Sandro Donali No verão passado, uma transferência muito dolorosa, mas que permitiu ao Milan reconstruir completamente parte do meio-campo e do ataque. Perder Leo será mais um duro golpe no coração dos torcedores, que se levantarão e descontarão no clube. Entretanto teremos que esperar e torcer para que o PSG mude de intenções.