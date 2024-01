Ele participou do Dakar no ano passado

Ele tem 37 anos e é de Castel Gulfo Juliana Maroni Na tarde de domingo, Modena foi vítima de um dramático acidente de montanha na área de Pizzo dei Sassi Bianchi, na montanha Libro Aberto, em Fanano, nos Apeninos. Um jovem alpinista de Fenza escorregou na neve de uma ravina e caiu 50 metros em uma ravina e bateu em pedras.

Infelizmente para a jovem, apesar da difícil intervenção do Alpine Rescue e do helicóptero 118, foi levada às pressas para o Hospital Maggiore, em Bolonha, onde nada pôde ser feito. Ela morreu devido aos ferimentos graves sofridos na queda.

Giulia, que completou 37 anos no último dia 3 de novembro, é uma verdadeira esportista: além da paixão pelas caminhadas – e da cadela Mia – vive do rali, e no final de 2022 e início de 2023 participará da 45ª edição do participou do Dakar sob a bandeira da equipe Hrt Technology com sua amiga Rebecca Busi. No início da 12ª fase um sonho foi interrompido por motivos técnicos.

Sua determinação e seu amor pelo esporte ficaram evidentes em suas palavras nas redes sociais da época: “É um fio amargo quando você vê a linha de chegada não muito longe. Do jeito que sou, queria continuar. Meus ombros vão estar lá até o final, quando o carro não cruzar a linha de chegada.”