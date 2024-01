Ele errou na trilha, talvez traído pela neblina

Tristeza no meio da noite Na estação Chiari (Bréscia) . A Um trabalhador português de 51 anos, Rolando João Lima Martins, era Ítalo morto no trem Nápoles-Bérgamo: Segundo a primeira reconstrução da Polícia Ferroviária, o homem Ele atravessava os trilhos desnecessariamente quando o trem chegava E ele não teve escapatória.

Na noite de 29 de janeiro, estavam previstas atividades de manutenção em imóveis do Terna no exterior e nas proximidades da Sede Ferroviária. Pela linha Milão Brescia no trecho entre Calcio e Chiari. Por motivos a determinar, um trabalhador pertencente a um subcontratante de Terna (não o RFI que foi originalmente relatado incorretamente) Ele foi atropelado por um trem enquanto estava desnecessariamente nos trilhos. O trabalhador trabalhava em nome do subcontratado da Terna, Repaoli (da Darfo Borio).