As futuras estratégias de mercado da Roma dependem da confirmação ou despedida de Fonseka. Se o treinador português quiser sair de Kialoros, tentará atacar a ala do Capitólio.

O Futuro de Fonseka A qualificação final para a temporada do Roma Bench Kialoros e sua qualificação potencial para a próxima Liga dos Campeões depende da sua qualificação para a Liga Europa. Fonseca vai tentar fazer com que o clube volte a apostar nele, mas tudo depende de uma possível revolução tendo em vista a próxima temporada.

Se Roma Decide se despedir do verdadeiro e determinado ataque Fonseka Majoritariamente. O ex-Napoli pode representar o perfil certo para o novo caminho e a nova ideia de jogo, considerando o presente e o futuro imediatos. Não está excluído que a Roma também decida hospedar-se em Giorgio na despedida de Fonseka Diego, Agora em conflito com o atual treinador português após os atritos dos últimos meses. O avançado bósnio deixará a capital se Fonseka for confirmado.

Roma, Fonseka em equilíbrio: pode vir com Sari Milik

Se o concreto come MajoritariamenteEm caso de despedida do atacante bósnio, a Roma pode atacar o ex-técnico do Napoli, Milik, e tentar novamente como alternativa a Diego. A estabilização da antiga cidade depende das táticas de Kialorosi. Não está descartado que o atacante deixará a capital mesmo se se despedir de Fonseka.

A asa pode apontar o dedo Possuído, Atualmente em treino em Marselha, mas perseguido pela Juventus. Em uma venda-chave para avaliar o futuro de Smalling e Carlos Perez, não está excluído que as melhores transferências possíveis são susceptíveis de experimentar o almoço de Roma. Bernardechi e Vlahovic, Avaliada em cerca de 40-45 milhões de euros pela Pierrentina.