Ano de vida para Formiconi e Del Turco, direto do Senado. Ex-governador da Lombardia: “Medida de justiça”. Ira M5S: “A Shame” – Courier.it

Roberto Formiconi Tem o direito de cobrar Anualmente Como deputado, tem cumprido pena de prisão domiciliária. Foi estabelecido por unanimidade de votos Comissão de Caso O Senado aprovou um recurso interposto contra a suspensão do ex-presidente da região da Lombardia. A reação dos dirigentes do movimento 5 estrelas (o que é muito difícil no sistema parlamentar) Alessandra ricardi, Selecionado pela M5S, mas posteriormente qualificado para a liga). “Humilhação sem precedentes”, grita o vice-presidente do Senado Paola Taverna: Italianos que trabalham todos os dias e tentam fazê-lo até o final do mês expressam sua sincera gratidão Caliento, Billan e Ricardi (bem como dois técnicos, ed.) Aquele que disse sim à pensão anual do condenado formiconi. O ex-vice-ministro é ainda mais difícil Stefano Buffon: “Que nojento”.

Resultados Mas por uma comissão chefiada pelo Senador de Forza Itália Giacomo Caliento Declara-se que não será aceita uma “escolha política” (que, por analogia, deve ser estendida também ao caso Ottaviano del Turco), Mas uma lei foi aplicada. Em particular, à luz da lei de 2019 que alterou o DL do Rendimento do Cidadão, os cidadãos que são obrigados a suspender o pagamento da Segurança Social, os que foram condenados (por máfia ou crimes não terroristas) e os que regressaram Fugitivos ou sobreviventes. Não é o caso de Formigoni, que cumpre pena em prisão domiciliar. Palavras de satisfação vêm da Formiconi. “Uma decisão perfeita, que corrige um erro sensacional”. Ex-presidente da região da Lombardia, Alcançado no telefone porAdenchronos, “Ele aceitou essa decisão sem nenhuma reação específica”, explica ele. Eu acreditava firmemente em meus direitos, por isso sou grato que um erro sensacional não foi dirigido apenas a mim, mas a muitos outros. READ Reino Unido Sub-21 sai do Euro depois de fraca derrota com Portugal | Campeonato da Europa Sub-21