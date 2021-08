Roma: roubo termina em tragédia, ele foi esmagado por um carro que tentou roubar: morreu aos 42 anos

Um assalto que terminou em luto tirou a vida de um albanês de 42 anos na manhã de terça-feira, 10 de julho, na área de Apio Tuscolono, via Montebalco, a poucos passos da estação de Tuscolona. É com base nisso que Carabinieri está ouvindo o primeiro caso hoje.

O primeiro alarme foi soado por um transeunte às 6h30 da manhã. Ele encontrou o corpo sem vida de um homem na Rua nº 41, cercado por um coágulo de sangue, perto de um Mercedes. O mosquetão da estação Taskholana e a unidade de operações da Piazza Donde, junto com 118 funcionários, confirmaram a morte do homem e observaram ferimentos na nuca.

Inquéritos sobre o corpo via Montefalco

A investigação começou poucos minutos depois, especialmente quando os militares descobriram – por meio de seu banco de dados – que a vítima era um albanês de 42 anos que já estava de serviço na delegacia de Santa Maria delle Mol.

Ferramentas de roubo foram encontradas

Não apenas isso. As primeiras investigações sobre onde o corpo foi encontrado deram outros insights investigativos interessantes: estacionado perto do corpo albanês sob o Mercedes, de fato, a lâmpada incandescente e o smartphone encontrados, capturados e o piso de plástico quebrado. De acordo com uma reconstrução feita por investigadores, a cena contará a história de um roubo que terminou em tragédia.

A hipótese dos investigadores

O homem de 42 anos – provavelmente com outros associados – pode ter tentado levantar Mercedes com um macaco ou uma ferramenta para levantar carros, mas uma plataforma foi colocada na base da plataforma para que o carro já elevado caísse, então ele bateria no homem e ele bateria sua cabeça contra o asfalto. Um impacto perigoso para os albaneses.

Este é o estudo apresentado por investigadores que agora trabalham para fornecer um rosto e um nome a associados com menos de 42 anos, para que possam enfrentar a dupla acusação de tentativa de roubo e falha na recuperação. Enquanto isso, o corpo obteve poder judicial da Albânia.