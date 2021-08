Fechando com Eugenio Finardi na cidade alta ‘no coração, na alma’ – Kronaka

O concerto de Eugenio Finardi termina com uma crítica de “no coração, na alma” na cidade alta de Piazza Piazza Santini em San Benedetto. Ele foi acompanhado no palco por dois guitarristas, incluindo seu co-escritor Giovanni Magiore. O reflexo da solidão é apoiado pela música “Mulheres de Osaka” e pelo pensamento de Franco Patiato com “Oceano de Paz” porque Finardi diz “Imagino que o maestro esteja aí”. “Messaluna” e “Dolce Italia” compostas por “Finardi” nos Estados Unidos vieram e arranjaram ao vivo com referências cubanas. De vez em quando, ele oferece o que dá ao seu público, o que o incentiva a participar, com aplausos; Com “Uno de Noy” traduzido do inglês, antes de “Non-Nell Cure”, e, novamente, “Patricia”, “A Man” e “Soweto”. Finardi homenageia o cantor e compositor Leonard Cohen com a canção fotográfica portuguesa “As Pérolas de Tersira” com “Aleluia”. Mais uma vez, o blues, junto com “Terra Santa” e “Rádio”, foram cantados pelo público e fruto do famoso “Alien”. Pedido alto de criptografia com “Laura Tekli Specchi”: Finardi não aceitou o pedido para a música “Música rebelde”: “Aos 69 eu não parecia fazer isso”, ele ri e oferece muitos mais “amor estranho”. “Summer in the Square” começa hoje à noite, às 21h30, na Piazza Piacentini, com entrada franca: a primeira das seis provas será com o Quarteto de Samba Rio.

Stefania Messina