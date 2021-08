“Ele tinha uma garrafa quebrada e eu me defendi.”

Alessandro Patelli, de 19 anos, queixou-se ao advogado Paulo Monturino de que ele havia se “defendido” em uma disputa na tarde de ontem, enquanto esperava por uma versão de seu caso perante o juiz durante a audiência de fiança. A poucos passos da estação ferroviária, via Ermet Novelly Bergamo, O custo de vida Prepare-se para MarvenNasceu com 34 anos Tunísia Mas ele viveu por muitos anos na cidade de Perno em Terno de Isola, onde foi morto com algumas facadas no peito na frente de sua esposa e duas filhas de 12 anos.

Eles colidiram na calçada e o esfaquearam na frente de sua esposa e filhos, chocando Bergamo

20 anos suspenso, julgamento

Ontem à noite Patel, com a ajuda do advogado Enrico Belilo, pediu muito tempo e ele decidiu exercer seu direito de indiferença. Ele foi acusado de homicídio com fins vãos ou maliciosos, alegando que o havia insultado por colidir com sua filha de 12 anos e se defender da empregada (segundo a família da pessoa presa, a vítima estava sentada na escada do lado de fora do casa). Na ocasião a garrafa foi ameaçada por uma garrafa quebrada (o mosquetão do departamento de ciências havia recuperado alguns pedaços) então o tunisiano havia sido ferido por uma lâmina de troca, e ele já estava com ela (em vez disso, a esposa pronta anunciou que o jovem tinha ido buscá-lo em casa): “Eu já estava com medo”, disse ele ao advogado.





O italiano Pergamo, de 20 anos, mata tunisino de 34 anos na rua em frente à família após uma briga

O menino admitiu para o procurador adjunto que havia voltado para casa após a primeira e já acalorada discussão com Pronto, mas para recuperar o capacete ele havia esquecido. Todos os componentes que os investigadores estão tentando reconstruir e verificar. A vítima já é conhecida da polícia por tráfico de drogas, lesões e maus-tratos. Nos estágios turbulentos do evento, Prep e Patel acabaram no chão – como explicado na nota da arma – até que o rapaz de 34 anos foi atingido por “vários golpes” quando a luta aumentou. O incidente causou grande rebuliço em Bérgamo por ter ocorrido em meados de domingo – 13h – e na estrada que leva ao Campo Bérgamo Alta Papa João XXIII na área freqüentada pela família da vítima e muitas famílias próximas à ferrovia, bonde e ônibus estações. Por isso, hoje foi realizada uma cúpula com o prefeito Enrico Ricci, o comissário Maricio Aurimma e os chefes de polícia.

Bergamo foi morto

“Uma greve assassina na cidade, causando dor e ansiedade inevitáveis ​​- comentário do prefeito de Pergamo, Giorgio Cory – A dinâmica do episódio ocorrido via Novelly, principalmente sob o olhar da esposa e dos filhos da vítima, são meu consolo aos adolescentes de seu autor .Se os dois protagonistas do episódio se conheciam, não sabemos por que a erupção se deu em uma área ‘difícil’ via Novelly, muitas vezes associada a problemas de segurança, e por isso a supervisão específica e determinada das forças disciplinares e a polícia local, porém, ninguém pode justificar um ato tão hediondo, que sugere um momento de loucura.