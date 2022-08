Alessia e Giulia Pisanu afogadas em trem em Riccione: duas hipóteses sobre o acidente

Giulia e Alessia Pisanu são as irmãs da Madonna di Castenazzo bolonhesa. Morte Ontem de manhã, por volta das 6h40, na estação Riccione. Chegando em Riccione de Pescara, a ETR ficou impressionada com Frisiarosa. Um trem pode atingir uma velocidade de 200 quilômetros por hora. Os restos, que estavam espalhados a cerca de 700 metros ao longo da costa, só puderam ser identificados por um celular esmagado encontrado pela polícia nos trilhos. Foi dado à empresa de seu pai, Pierre Paolo, dono de uma empresa de transportes. As investigações de Polfer e do quartel-general da polícia de Rimini já começaram a reconstruir a dinâmica da verdade. Com a ajuda de câmeras, as mulheres foram vistas entrando na estação, mas não o momento do impacto. Algumas testemunhas viram uma das duas jovens sentadas na plataforma 1 da estação, a outra se juntando a ela na tentativa de movê-la antes que o trem passasse. As hipóteses dos pesquisadores são basicamente duas.

O que aconteceu

o Corriere della Sera Ele diz hoje que a sede da polícia de Rimini, dirigida por Rosanna Lavarino, está trabalhando em duas possibilidades diferentes para reconstruir a dinâmica dos fatos. Primeiro: uma das duas irmãs pode ter tentado cometer suicídio parando entre os trilhos. O outro se junta a ela para movê-la. Mas o trem não chegou a tempo. As câmeras não conseguiram identificar a jovem sentada na plataforma 1. A segunda hipótese é que uma em cada duas mulheres não percebe que está em cima das travessas. Neste caso o outro teria morrido tentando salvá-la. O motorista do Frecciarossa disse que viu um dos dois surgir de repente. Sua irmã pode ser mantida longe da influência.

Assim que as duas meninas entraram na estação abordaram o dono do bar que abastece as máquinas de venda automática: “Uma mulher de preto me perguntou uma coisa, ela não foi muito clara. Então ela foi e encontrou uma amiga que estava segurando seus sapatos. Uma era Giulia, a outra Alessia. O trem para Ancona já havia parado na segunda plataforma. O homem os viu indo em direção. “Comecei a gritar, eu e outros na estação. Em meio aos gritos, ouvi o apito do Flecha Vermelha trem na primeira pista. Então houve um grande estrondo e todos nós começamos a gritar”, disse ele.

roubo de celular

Segundo depoimento, uma das duas meninas denunciou o furto de seu celular. O dono de um bar na estação, Pietro, disse ao Courier: “Alguém se aproximou de mim para me dizer que eu não tinha dinheiro e que o celular dela havia sido roubado. Eu não acho que ela parece brilhante… Então ela pega a outra em um casaco e botas na mão. De repente foram para a plataforma 1, a estrada regional para Ancona parou em frente. Eu os vi e gritei e outros gritaram também. Frisiarosa apitou… ” “É muito cedo para falar de mecânica”, disse ontem o comissário Lavazzaro. Imprimir Ele diz que é impossível que eles tenham escapado. Em vez disso, parece plausível que seja um cruzamento inadvertido de faixas.

Ler ao abrir

consulte Mais informação: