Mario Rui avisa os companheiros: “Precisamos usar menos os telemóveis no balneário”

Mário RuiO lateral português do Napoli falou antes do apito inicial da partida contra o Mallorca. “Vamos tentar fazer mais cobranças de falta, é uma boa partida para quem marca quando Matteo Politano está lá. É um grande desafio para Matteo. As redes sociais e os telefones celulares estragaram um pouco o ambiente do vestiário, e isso mesmo. Use-os menos, mas são um mecanismo muito importante”, disse o português, enviando uma mensagem clara aos seus companheiros.









Formulários oficiais

Nápoles (4-3-3): Meredith; Di Lorenzo, Rahmani, Kim Min-jae, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Lozano, Ozimhen, Kvaratskelia. Técnico: Luciano Spalletti.

Disponível: Marfella, Contini, Costanzo, Ostigard, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Gaetano, Anguissa, Elmas, Politano, Zerbin, Ounas, Petagna

Maiorca: Rajkovic, Copeland, Grenier, Upton, Baba, Rodriguez, Maffeo, Costa, Reillo, Rodriguez, Gaia. Treinador: Aguirre

Disponível: Roman, Joan, Kufre, Murigi, Sanchez, Jr., Battaglia, Lee, Gonzalez, Valgent, Frau, Laprez.