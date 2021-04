Balanço da cadeira de Speranza: “Tracy está pronta para tirá-lo”

O que parecia completamente impossível algumas horas atrás agora se tornou possível nos dias que virão: Primeiro-Ministro Mario Draghi Ele estudará como fazer uma pequena revolução no setor de saúde. Mas o primeiro-ministro não pode renunciar, portanto – de acordo com o que ele aprendeu e anunciou Embaixador – tentando convencer Roberto Speranza Dizer adeus à sua função atual e, em seguida, aceitar um novo cargo. O primeiro-ministro teme que essa questão esquente as mentes da maioria e que ele queira resolvê-la antes que a pressão da centro-direita continue. Na verdade, Forza Italia e Leica sempre revelaram mais do que algumas confusões sobre a confirmação da camada Liere E Equali: Speranza não queria desistir, mas no decorrer dos primeiros meses de um novo executivo que agora renunciou após um série de erros.

Confiança entre erros e atrasos

Demorou algumas semanas para Tracy perceber os muitos fatores, colocá-los juntos e notar que a velocidade pode mudar. Ministério da Saúde Pré-requisito: Mês tardio para estender o tempo de administração da segunda dose, fechamento amargo, humor severo, reabertura de Melina, investigação em Bérgamo sobre o surto da doença, livro Porque seremos curados Confusão sobre a campanha de vacinação e dificuldades de comunicação positiva e cooperativa com os dirigentes regionais. Sem esquecer a falta de atualização do programa de infecção e das investigações sobre máscaras e ventiladores pulmonares. Finalmente Inquérito sobre o relatório da OMS em falta. O Vice-Diretor Geral da Organização Mundial da Saúde se reunirá com Cofredo Chacardi, Ministro de Estado do Gabinete de Speranza: “ Ele diz para ver se consegue fazê-lo cair no ar. Se ninguém falar sobre isso até segunda-feira, ele quer matá-lo. Caso contrário, nós voltaremos juntos “