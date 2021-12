Milan-Napoli: Backpackers de Mario Rui e Lobotka

é um Nápoles Na ausência de muitos que se enfrentam às 20h45 no domingo Milão Por Stefano Pioli em uma partida ao vivo do Mesa. O técnico neopolita vai ter que lidar com lesões múltiplas na equipe, o que obrigará uma equipe mais forte a mandar para campo, o que não será o caso.

Porém, nas últimas horas, o treinador toscano resgatou dois soldados importantes: o lateral português. Mario roy E meio-campista eslovaco Stanislav Lobotka. Ambos os jogadores conduzem os últimos treinos em equipe.

A respeito de Osimhen, Um atacante nigeriano se recuperando de uma cirurgia para uma fratura e uma fratura na bochecha após passar por um treinamento pessoal em campo. Condição de Distintivo. Calf lutou contra o cansaço, passou por tratamentos azuis e fez trabalhos pessoais na academia.

Ainda está no ritmo Fabian Ruiz e கூலிபாலிAmbos passaram por tratamento e fizeram um trabalho personalizado em campo. Todos os jogadores lesionados devem voltar no início de janeiro, com exceção de Osimhen, que precisa de mais tempo e se fala em voltar a campo no final de fevereiro.