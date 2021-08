Tóquio 2020, natação cross country: Bronze baltrinário a 10km | Notícia

Um grande Greg conquistou sua segunda medalha nesses jogos. Ouro para German Wellbrook

Gregorio Baltrineri As Olimpíadas de Tóquio nunca deixarão de ser surpreendentes e emocionantes. A classe de 94, prata no estilo livre 800, ganhou a segunda medalha em volta do pescoço nesta edição esportiva e terminou em terceiro. 10 km em águas abertas. Algumas semanas atrás, ele estava lutando contra um tipo de mononucleose com um desfecho imprevisível. A medalha de ouro vai para os alemães Florian WelbrockSexta-feira húngara Christoph Rasovsky.

Outro excelente desempenho de Gregorio Paltrinary nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Blue cobriu o terceiro lugar nos 10km de águas abertas e conquistou sua segunda medalha individual depois da prata nos 800 nado livre. Um teste de capital, considerando que sua participação foi posta em causa pela forma de mononucleose, não lhe permitiu treinar adequadamente por várias semanas para se preparar para o evento.

Condicional de raça a Florian Welbrock No Dia da Misericórdia. O alemão começou imediatamente em grande ritmo e logo ficou sozinho, perseguindo um grupo de alguns pilotos por alguns segundos. Baltrinary Ele consegue ser inteligente e durar meio minuto, então ele sabe que pode jogar suas cartas. Quando Welbrock desacelera um pouco, primeiro Oliver cai sobre ele Rasovsky. Emilian sobe em posições e se junta ao grupo líder, o novo acelerador da Alemanha, que é reorganizado.

A três quilômetros do final, a luta pelas medalhas foi enriquecida por dois novos heróis em potencial, Ginigakis e Roddy. No entanto, os dois últimos não têm a força do primeiro: quando Welbrock retoma as forças, apenas Rasovsky tenta segui-lo, atrás de Baltrineri ele separa Olivier do resto da empresa. O alemão voa sozinho para a medalha de ouro, vencendo por quase 25 “depois de dominar uma corrida do início ao fim. Greg começa novamente atrás dele Rasovsky Também tentou lutar pelo sprint com ele, mas o húngaro ainda está em alta no sprint e leva a prata. Bronze é uma grande alegria Baltrinary, Ele veio com mil incógnitas nesta Olimpíada e estava pronto para voltar para casa com duas medalhas. Enquanto isso, a turnê italiana chega a 31 plataformas.