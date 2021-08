Poema Português de Salvador Chopra no Festival de Jazz de Castro – Tempo Streto

Amanhã à noite com o piano e bateria vencedores no Festival Eurovisão da Canção 2017. Encerra com Mario Dosi no domingo

Um concerto incontornável no Castroreal amanhã à noite, onde continua o 21º Jazz Fest com a cantora portuguesa. Salvador Chopra, Vencedor do Festival Eurovisão da Canção em 2017, o público e os jurados ficaram hipnotizados pela balada Amor por ambos.

Chopra sustenta as frases da pecaminosa língua portuguesa com a sensibilidade genuína de um tradutor de jazz para seus poemas e voz extraordinária para o ritmo e a técnica.

Iremos fornecer ao público Festival de Jazz castrial Seu último álbum BPM (Shorthand for Heartbeat / Minute) apresenta sua história nos últimos anos, doença e cirurgia de transplante de coração, mas acima de tudo é liberdade, toda amizade, música de paixão.

Um grupo de músicos unidos com excelente profundidade artística e técnica participará do evento, que irá realçar a perfeição estilística da poesia, gostos e textos e música, e incluirá a capacidade de comunicação de Sopril, músicos de fundo próximo com excelentes artes artísticas. e profundidade técnica: máx. Agnes Andre Santos ao piano, violão e bruno Para PetrosoBateria.

O festival termina Domingo, 8 de agosto, Ao pôr do sol, na paisagem extraordinária da área onde a carte é montada, nas florestas da Flórida, fora do Castrol, com vistas espetaculares Mario Dosi e Enzo Fawada.

O cientista da terra e da sua terra, um artista que criou a vaga imagem estilística da música da Sardenha.

Para todos os concertos, também este ano, cumpra as obrigações legais de distância social e permita que o pequeno caixão da Piazza Bertini seja acedido por um maior número de pessoas. Embalagem dupla: Primeiro show às 21h00, segundo show às 22h30.

Por outro lado, um espetáculo único para o concerto ao pôr-do-sol na árvore da carta.

Esta edição, apresentada pela Câmara Municipal de Castroial e pela Pro Logo Artemisia, Associação Lucy A Sut, foi desenvolvida em colaboração com os alunos do Liceu Renato Guttuso, Hotel e Liceu de Milaso. Designer de cenários e efeitos de iluminação para salas de concerto.

