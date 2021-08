Axis Lolo está morto e ele foi o autor do incêndio do Primavalle

Axis Lalo Morreu ontem: foi presoOgo de Primavalle. A notícia é do blog de Ugo Dasinari, historiador, jornalista e escritor, esquerdista extraparlamentar, grande especialista em terrorismo e tantos outros. Na noite de 15 a 16 de abril de 1973, Lolo, junto com dois outros lutadores Oberoi, Marino Clao e Monlio Grillo, ateou fogo à porta do apartamento de Lolo. Mario mattyDois dos quatro filhos de Matteo, Stefano e Virgilio, morreram quando tinham 8 e 22 anos, quando Primavalle era secretário da divisão “Giarabub” do Del MC.

Lolo, que fugiu para o Brasil com a ajuda dos Reds depois de cumprir sua sentença de primeiro grau, voltou para a Itália em 2010 alguns anos depois de ser condenado a 18 anos de prisão. Ele morreu no Hospital Braciano.