A morte de Simone Di Gregorio, atingido por um Taser enquanto caminhava nu pela rua: seu tranqüilizante e sua morte em uma ambulância

Domingo, 13 de agosto: Um homem correndo nua Perto dos trilhos da ferrovia no Corso Vittorio Emanuele II, A São João de ThiodinUma pequena cidade na província cartão. Ele parece estar em uma transição psicofísica, atravessa as pistas de corrida e os transeuntes, preocupados, exigem intervenção. Carabinieri. O exército, uma vez intervindo, tentou detê-lo usando TasersO Pistola a estímulos elétricos, mas não tiveram o efeito desejado. A suposta vítima é o homem Ele estava sendo tratado no Centro de Transtornos Mentais e Psiquiatria, continuando a fugir das suas garras, (segundo algumas testemunhas) alguns carros estacionados. Quando bloqueado, é solicitada a intervenção do 118, que vem acompanhado de um ambulância médica No local e gerenciar um Medicamento Para acalmá-lo. Os médicos então o colocaram em uma ambulância e o levaram para um hospital em Chieti. Aqui,

Simone De GregórioO jogador de 35 anos é de Pescara, mas mora com a família em San Giovanni Dietino. Ele vem morto.

Estes são os fatos atualmente conhecidos sobre uma morte, e agora as investigações do Ministério Público de Cietti lançaram luz sobre o ocorrido, intervieram para acalmar um homem mudado e terminaram mal.

Procurador-Geral Adjunto de Chieti, Maricá Ponciani Um processo foi aberto contra pessoas não identificadas por assassinato. Segundo algumas testemunhas, o homem continuou furioso, disparando tiros contra um carro mesmo após a intervenção dos Carabinieri, que os transeuntes insistiram porque temiam que o homem de 35 anos continuasse andando nu. Faixas, pode fazer um gesto extremo ou entrar em um acidente.

De acordo com a primeira reconstrução parcial, “o homem cometeu atos que feriram a si mesmo. O prefeito de San Giovanni Dietino, George DeClement“Estas são apenas especulações neste momento. Máxima confidencialidade é mantida e as investigações estão avançando. Uma autópsia revelará a causa da morte do homem de 35 anos devido a um ataque cardíaco. Parada cardíaca causada pelo uso de um Taser, 118 ou medicamentos administrados por outras causas: Deve ser cristalizado, devendo-se verificar também se a pessoa estava sob efeito de medicação no momento do incidente ou se agia sob a influência de outras substâncias ou em crise.

A controvérsia sobre o uso de Tasers é inevitável com antecedência. “Tasers geralmente não são perigosos se usados ​​corretamente“, ele anunciou Franco Romeu, professor de cardiologia e ex-presidente da Sociedade Italiana de Cardiologia. “Os ataques cardíacos – acrescenta – podem ser a resposta Uma situação de particular fragilidade e stress, mas pelos estudos realizados, de um milhão e meio de pessoas afetadas por tasers certificados, não foram detetados riscos graves para a saúde de ninguém, pouquíssimos episódios de paragem cardíaca”. “A intensidade do feixe de laser é importante, mas é de curta intensidade para não colocar em risco a vida da vítima – continua – se a pessoa estiver equipada com um desfibrilador ou marca-passo, o uso de um taser pode ‘encarar’ o aparelho , mas em todo caso, não é algo que cause a morte.

Secretário-Geral de Polícia do Estado da FSP também interveio no assunto Walter Massetti Em nota, ele disse: “A notícia dramática de um homem de 35 anos que morreu em Chitty, por causa de uma ferramenta importante pela qual lutaram aqueles que fazem este trabalho, não pode e não deve ser usada para reabrir controvérsias fúteis e prejudiciais para a segurança de todos. Ao longo dos anos, fomos colocados em uma posição quase ridícula em comparação com outras forças policiais no cenário internacional. Finalmente começamos com um atraso em ver.”

Os oficiais de justiça não podem aceitar que alguém seja condenado à morte para ‘pacificá-los’

“É inaceitável que o acto de pacificar uma pessoa em estado de evidente agitação e, por conseguinte, de angústia subjetiva, termine na sua morte”. Ele disse em uma nota Mauro Palma, Garantia Nacional dos Presos Intervindo na história de um morto ontem em San Giovanni Dietino, na província de Chieti, detido pela polícia com um Taser, depois de desmaiar na 118ª ambulância. “Caberá à investigação – prossegue a nota – para melhor esclarecer as circunstâncias e causas da morte, pelo que aguardamos com confiança o que o judiciário venha a confirmar para este motivo”. , sobretudo vocacionado para a formação, é cada vez mais positivo para o profissionalismo de quem trabalha em ambientes muitas vezes difíceis, impondo-se uma reflexão geral sobre o desenvolvimento e coordenação das actividades. Atores dos serviços de cuidados de saúde de urgência”, conclui a nota.

