6 razões para visitar a Madeira

A ilha portuguesa da Madeira, localizada no Atlântico Norte, tem tudo o que pode desejar para umas férias perfeitas: paisagens deslumbrantes e muito variadas, clima agradável durante todo o ano e belas praias para relaxar. É uma ilha incrível e um destino para pessoas de todas as idades.

Como estive duas semanas na Madeira, fui devagar para conhecer a ilha, as pessoas e a cultura. Escrevi muitas razões pelas quais você deve visitar esta bela ilha e hoje vou compartilhar um pequeno número delas com você.

6 razões pelas quais você não deve perder esta ilha

1. É barato

Se você mora na Europa e quer ir para algum lugar exótico como o Havaí, mas não pode pagar voos caros, visite a Madeira. Não só eu Os voos são muito baratos (mesmo 70 € para voos de volta), mas mesmo a acomodação não é cara e os preços dos alimentos são muito razoáveis.

Além disso, se você tiver carteira de motorista, definitivamente vale a pena Alugar um carro É muito mais barato do que pagar passeios para explorar a ilha e você pode viajar no seu próprio ritmo e nas suas próprias condições.

Alugar um carro custa cerca de € 140 por cinco dias, e se você estiver viajando com amigos ou familiares, é muito mais barato por pessoa.

2. Vistas deslumbrantes

Acho que a principal razão pela qual alguém visitaria Madera são as vistas verdadeiramente deslumbrantes. Uma das minhas coisas favoritas sobre esta ilha é que a paisagem é tão variada e lindamente dramática.

Dois terços da ilha são classificados como Reserva natural e vulcão de lamaIsso significa que qualquer coisa bonita pode crescer na terra.

Muitas partes da ilha se assemelham ao Havaí, enquanto outras se assemelham às Ilhas Faroe. Por outro lado, o Jardim Botânico Japonês fará com que você se sinta na Ásia, e as águas claras o transportarão facilmente para o Caribe. A ilha é realmente muito diversa.

3. Cultura e Alimentação

A Madeira foi descoberta 1419 Colonizada por e por navegadores portugueses 1425E muitas outras tradições foram criadas posteriormente.

Uma delas é o transporte de cestos. Matherianos têm viajado desde cerca de 1850 trenós do mal Da aldeia montanhosa ao Funsal por estrada íngreme e sinuosa. Esse meio de transporte tradicional tornou-se uma armadilha para turistas, porém necessária.

A Madeira também é conhecida por seus festivais incríveis e ouvi dizer que eles têm uma boa festa lá Véspera de Ano Novo. Fogos de artifício de mais de 50 pontos diferentes ao longo da baía do Funchal estabeleceram um recorde mundial do Guinness em 2006. A maior exibição de fogos de artifício do mundo.

Também realiza outros festivais ao longo do ano festival das floreseu’Festival do Atlântico E isto festival do vinho.

A gastronomia local também é um grande motivo para visitar Madera. Devido à sua localização geográfica no Oceano Atlântico, a ilha é rica em peixe.

eu’Espetada Este é um prato tradicional português que se encontra em toda a Madeira. Este prato é geralmente grandes pedaços de carne esfregados com alho e sal, dobrados sobre uma vara de louro e cozidos em brasas.

Como Espedada, O polo do coco Está no cardápio de praticamente todos os restaurantes. É uma focaccia espalhada com manteiga de alho e é tão deliciosa.

4. Flores

A Madeira tem muitas alcunhas.jardim flutuante“,”Ilha das Flores“e”Ilha da Eterna Primavera“.

Os historiadores acreditam que a ilha da Madeira existe há mais de 15 milhões de anos, razão pela qual possui a maior coleção de flora e fauna.

Há muitos belos jardins botânicos para visitar Jardins Tropicais do Monte PalaceMas você pode encontrar muitas flores em todos os lugares da ilha.

5. Atividades externas

A Madeira é um paraíso para os amantes da aventura. Com locais naturais tão diversos e incríveis, há muitas oportunidades para sair da sua zona de conforto e aumentar a adrenalina.

Os entusiastas do trekking adoram as trilhas cênicas e as belas trilhas que a Serra da Madeira tem a oferecer. Alpinistas profissionais podem escalar o pico mais alto da ilha. Pico RuivoA uma altitude de 1.862 metros acima do nível do mar, veja cachoeiras e florestas exuberantes no caminho.

A Madeira é perfeita para quem gosta de nadar e mergulhar. Sua água tem uma temperatura entre 19 e 24 grausPerfeito para mergulho, vela, surf, caiaque, snorkeling e muitas outras atividades aquáticas.

A Madeira é um ótimo lugar para experimentar canyoning, parapente, andar de moto ou andar a cavalo.

6. Clima

O tempo na Madeira é maravilhoso. Embora seja uma ilha portuguesa, na verdade fica bem perto do norte da África, por isso desfruta de temperaturas subtropicais adoráveis ​​e sol o ano todo.

No entanto, se você não aguentar o calor, não se preocupe porque não é tão ruim assim. Graças ao relevo montanhoso da ilha, a Corrente do Golfo e a Corrente das Canárias, tem um clima surpreendentemente ameno. Falando sobre 25 graus no verão E 17 graus no inverno.