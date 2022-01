O evento dobra em relatórios de ISS, com RT aumentando drasticamente

As outras quatro áreas entram na zona amarela, enquanto a Ligúria toca na zona laranja. Este é o quadro que emerge dos indicadores de tomada de decisão examinados pela sala de controle esta manhã. Na semana passada, Abruzzo (13,3% e 18,7%) e Emilia Romagna (15,7% e 19,4%) cruzaram o limiar “amarelo” de 10% de hospitais intensivos e 15% de hospitais normais. , Toscana (17,2% e 17,9%) e Val d’Aosta (15,2% e 42,4%). Portanto, essas áreas serão adicionadas às 11 áreas já em amarelo, ou seja, Calábria, Friuli Veneza Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Sicília e Veneto.

10 áreas de alto risco: a incidência dobra, RT aumenta drasticamente

A Ligúria toca a zona laranja, que está 30% acima do limiar normal de admissão hospitalar (34,2%), mas imediatamente abaixo de 20% (19,5%) para terapia intensiva. Piemonte (21,7% de intensidade limite e menos de 26% hospitalizado) e março (23,9% e 24,1%) também estão em risco na próxima semana.

A sala de controle recomendou repetidamente que medidas relacionadas à cor sejam tomadas quando uma região / PA está perto de entrar, mas ainda não ultrapassando um dos três limites. Atualmente esta recomendação não é utilizada pelo Ministério da Saúde

Em todo o país, a taxa de emprego para pacientes em terapia intensiva subiu para 15,4% na última semana (com base na Pesquisa Diária do Ministério da Saúde de 06 de janeiro), ante 12,9% na semana anterior. A taxa de emprego nas áreas médicas em todo o país subiu para 21,6% de 17,1% 7 dias atrás.

Toscana é a mais afetada pelo governo

De acordo com o evento, o maior valor foi informado na Toscana, com 2.680 casos por centenas de milhares de pessoas, seguida pela Lombardia (2.578), Val de Asta (2.255), Umbria (2.235) e Emilia Romagna (2.153). O índice Rt médio calculado em casos sintomáticos foi de 1,43 nacionalmente (intervalo de 1,23 – 2), o que é um aumento acentuado em comparação com a semana anterior e acima do intervalo epidêmico. O relatório mostra um forte aumento no índice de permeabilidade com base no número de pacientes hospitalizados, equivalente a 1,3 (intervalo 1,27-1,32) em 28 de dezembro de 2021, em comparação com 1,11 (intervalo 1,08-1,13) em 20/12.

Zona amarela ou laranja: o que muda

Nas zonas branca e amarela, as mesmas restrições se aplicam àquelas sem baixo superverde. A partir de 10 de janeiro, o imposto Super Green Pass será aplicado nas áreas branca e amarela para todas as atividades. A principal diferença que ainda existe entre as áreas branco-amarelo e laranja é que elas não são vacinadas (ainda podem sair do município, a trabalho, não entender completamente o padrão de “necessidades”, e por motivos de saúde).

2020-2021 Regras de inverno Zona vermelha ainda em vigor com ordens de toque de recolher e fechamentos aplicáveis ​​a todos com restrições de viagem. A única área em risco de bloqueio é o Vale de Aosta, que é mais do que apenas a porta de entrada para a zona vermelha para leitos já ocupados em enfermarias comuns.