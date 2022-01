Confissão que irrita Cristiano Ronaldo

O ex-jogador do Manchester City Trevor Sinclair criticou fortemente a transferência de Cristiano Ronaldo para o United.

Depois de todas as contratações no verão passado, todos estavam definitivamente ansiosos por outro campeonato Manchester United. ‘Red Devils’ é a maior decepção da temporada Liga Premiada, Eles estão em sétimo lugar no ranking, a uma distância ruim de seus concidadãos Cidade em Cardiola.

Em casa Unido Houve uma mudança de banco entre Luz do Sol e Ranknick, Ele totaliza 12 pontos nos primeiros 5 dias Sob sua administração. O debate está acontecendo em Manchester também Cristiano Ronaldo. Trevor Sinclair, Ex-jogador de futebol Cidade de manchester, Focado no português: “comecei a pensar A cidade exultou Não levou Cristiano “.

Trevor Sinclair sobre Ronaldo: “Ele não foi à cidade por causa de Cardiola”

Ex-jogadorInglaterra Ele então concluiu seu discurso: “Ronaldo Isso dá muitos problemas à equipe. Depois de dizer adeus Soulscare, Carrick Ele não o incluiu em sua ideia de esportes. Ele não foi para a cidade porque não gostou Cardiola Quando allo, mantenha-se em segundo plano Unido Ele se sentiu intimidado por seu técnico.

O Manchester United Fornecido em Juventus 15 milhões de euros e 8 milhões de bônus Traga de volta no verão passado Ronaldo na Inglaterra. O campeão português marcou 14 gols em 22 jogos Jogou nesta primeira parte da temporada, mas não conseguiu trazer os ‘Red Devils’ de volta ao topo. Liga Premiada.