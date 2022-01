Robalo verde, cotonetes e vacinas. E para maiores de 50 anos, dever em todos os níveis: Regras – Corriere.it

Dever de vacinação para cidadãos com 50 anos ou mais Também reforço e dose de reforço . O que é mencionado em Pedido Entrou em vigor ontem Válido até 15 de junho de 2022. Outras tarefas já começaram , Uma lista de lugares que você só pode acessar amanhã Baixo verde reforçado . Uma espécie de bloqueio no Vox porque todas as publicações nas redes sociais só são permitidas para quem foi curado ou vacinado. A partir de 20 de janeiro, servirá como plataforma de entrada nas lojas. Ainda há um dever a ser cumprido Máscara exterior, A partir de FfP2 Em equipamentos de cinema, teatro e transporte. Aqui estão todas as regras.

Dever para maiores de 50 anos

O dever de vacinação aplica-se a cidadãos italianos e cidadãos de outros Estados-Membros da UE que residam no território do Estado e a cidadãos estrangeiros com mais de 50 anos de idade. O pedido declara: Aqueles naquela data 1 de fevereiro de 2022 O esquema de vacinação primária não começou; Pacientes que não completaram o ciclo de vacinação desde 1º de fevereiro de 2022; Pacientes que não tomaram uma dose de reforço após o ciclo de vacinação primária, iniciado em 1º de fevereiro de 2022. Para quem não respeita o dever É utilizada uma licença de gestão de caixa de cem euros. Para trabalhadores com mais de 50 anos que não cumpram a obrigação desde 15 de fevereiro de 2022 O acesso ao local de trabalho é proibido. Até a emissão da certificação acima, e em qualquer caso após 15 de junho de 2022, com consequências regulatórias e com o direito de manter o vínculo empregatício, será considerada como tendo ocorrido de forma não razoável. Qualquer pessoa encontrada sem o passe verde será multada. 600 e 1.500 euros.