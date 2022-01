Uma nova loucura para Georgina

Cr7, uma nova loucura criada para Georgina aqui: O que o campeão português fez além de acreditar por seu parceiro.

Depois de deixar a Juventus, Cristiano Ronaldo regressa ao Manchester United, Há muitos anos a equipe deu-lhe um salto definitivo de qualidade, no qual se tornou o campeão que conhecemos até hoje.

A situação em Manchester não parece patética, mas os portugueses (ainda que remotamente) apoiam-na. Jorge Rodrigues, Seu parceiro há quase cinco anos; Ele faria praticamente qualquer coisa por ela O mais recente “louco”.

Cr7, uma nova loucura criada para Georgina: verdadeiramente incrível

O trabalho e a distância dos dois não levaram Cristiano e Georgina a passarem muito tempo juntos; Isso deve ser usado a cada minuto. O avançado português parece ter um sentimento muito forte pelo seu parceiro, por isso criou recentemente um O amor é “loucura”.

Usando a chamada perdida para a partida do Manchester United, Cr7 decidiu realmente pegar. Alcance Georgina em Madri imediatamente; Usado pelo atacante um Aeronave particular (Custo £ 2 milhões) Vá até Georgina e leve-a para jantar.

Em suma, se você pega um pequeno carro ou ônibus ou um jato particular para alcançar seu amor, faz toda a diferença do mundo, mas O gesto continua o mesmo.

Ambos foram Restaurante Cenador de Amós, Um dos mais famosos da capital espanhola; Apesar disso, de acordo com o The Sun News O jantar entre os dois foi muito próximo e mantido o mais escondido possível, O casal teria encomendado primeiro Aperitivo no terraço Então ele vai provar os deuses Alimentos à base de peixe e legumes.

Uma passagem romântica longe de compromissos com ambos, que Eles logo se tornarão pais novamente; Depois de Alana Martina, as cegonhas estão prontas para trazer um novo bebê para o casal.