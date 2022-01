Inquérito Ilenia Fabbri, Barbieri: “A babá me pediu outro assassinato” – Crônica

Ravenna, 19 de janeiro de 2022 – Esta manhã, em Tribunal de Assis em Ravena, Guardado A principal investigação Do julgamento de assassinato Ilênia Fabri, 46º Assassinado em 6 de fevereiro de 2021 Em seu apartamento em Faenza. Então 13 de janeiro adiamento Para a contenção adequada fornecida Um dos guardas testou positivo para Kovit-19De fato, o julgamento de dois réus ocorreu.

Falou primeiro 53 anos Pierluigi Barbieri, Apelido ‘Cigano’, Nasceu em Servia (Ravenna), mas recentemente se estabeleceu em Rubira (Reggio Emilia). O assassino que se confessou. Barbiere começou seu depoimento às 9h40 e continuou por cerca de duas horas e meia, confirmando confissões e acrescentando detalhes inéditos. Ou seja, o outro acusado, ex-marido de Ilenia, தி Mecânico de 55 anos de Faenza Obrigado Cláudio Ele foi enquadrado pelo advogado como instigador do crime Proposta para simular suicídio Mas ele disse que era uma coisa ruim porque a filha iria encontrar o corpo. Além disso, Barbary disse a Nanny na sala de aula Ele propôs matar Ilenia com uma haste de metal na oficina Mas a hipótese ‘cigana’ a rejeitou porque assim a rejeitou O crânio da mulher se partiu, deixando “um açougue em casa”.

Outro detalhe inédito declarado pelo assassino de 53 anos preocupa Promotor financeiro Isso fez com que Nanny perdesse 20 mil euros. Este último contou para a Barbie Ele deve ter matado o homem Mas então nada aconteceu.

Às 12h10 ele começou a falar Obrigado Cláudio. O mecânico de Fenza disse que nunca pediu a Barbary para matar Ilenia, mas apenas para assustá-la. Ela deve ser excluída de processos judiciais. Em particular, o mecânico Fensa disse que deu 2.000 Euro UMA Barbie Eu não estava lá em 29 de janeiro Poderia Nos Estados são reais Contratos Administrador o que fazer.

‘Cigano’ – disse a babá – ele só tinha Ele perguntou De Sujeito: Uma mala, Algo para fazer um buraco e Cópia de chaves A casa de Ilênia. Ele não perguntou a Barbiere como usaria o e-material Ela pensou em colocar algo no palco para assustá-la, Talvez algo mencionado em uma foto ou carta. No entanto, ele não sabia exatamente como Barbie queria se mover.

Após uma pausa de cerca de meia hora, o julgamento foi retomado às 14h com a continuação da seleção de Claudio Nanny. O ex-marido de Ilenia disse a ela repetidamente que queria assustá-la. O exame terminou às 16h após cerca de três horas e meia. Michael Leoni, Presidente do Tribunal, Fechado retornando a Nanny: “Como sempre, você não retornou as perguntas e não respondeu: o tribunal tomará nota delas”.