Milan e Leo confirmados incapazes de jogar: portugueses estão com medo agora

Há um jogador do Milan que, sem dúvida, rouba a cena de todos os outros: é isso Rafael Leão . Os portugueses passam por um período em que não há nada em forma de brilhantismo, e nenhum defesa se debruça à sua frente. Após a lesão contra o Salernidana ter cicatrizado em dezembro, o número 17 provou ser o mais decisivo de todos os tempos. Primeiro terminou o jogo do gol contra a Roma, depois a dupla assistência contra o Veneza, o gol contra o Genoa na Copa da Itália e o gol contra o Specia.

O que surpreende, no entanto, não é apenas a simplicidade de colocar a bola no gol, mas também a personalidade que influencia o jogo. Leo sempre ouve a bola para seus companheiros, sabendo que ele é o jogador que pode criar algo perigoso para o time. E ele sempre faz melhor. A ex-Lily está em um momento de onipotência tecnológica, o que é realmente assustador. Ele só pode se tornar um jogador de classe mundial se continuar assim; A renovação do Milan não pode ser ignorada por esse motivo. É necessária uma ação imediata para manter um jogador na equipe que atrairá a atenção dos melhores clubes da Europa. Os contatos já estão vivos há várias semanas: o Milan pode mantê-lo firme? Aqui está nossa entrevista exclusiva com o ex-árbitro Marelli: Falar sobre o erro de Serra é inevitável.