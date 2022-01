Comandos do Estreito de Messina, Sicília e Calábria: “De barco, o passe verde básico é suficiente”

Messina, 18 de janeiro de 2022 – Sicília e Calábria Eles desafiam o governo e permitem que você passe Estreito de Messina Sem Baixo super verde, தி Base de baixo verde (Ocorreu cura, vacinação ou troca negativa). Ordem assinada pelo governador da Sicília Nello Musumeci E da Calábria Roberto Ociudo O passe verde básico (recuperação, vacina ou troca negativa) será suficiente para se deslocar de uma área para outra, portanto, fique em seu carro ou fora e use Ffp2.

Sicília

Vamos cruzar a Sicília a partir de hoje Baixo Sem super Robalo verde. EU ‘Pedido Do Governador da Sicília Musumasi, como a Calábria, Será entendido nas próximas horas se isso é contra as regras do governo nacional em relação ao transporte e se o governo quer contestar ambas as medidas. Depois que o fim veio Protesto animado do prefeito de Messina Pico na demissão do prefeito. A portaria está em vigor Das 14h de hoje até o fim da Emergência do Governo: Permite aos viajantes viajar para o continente Mesmo não vacinado. Os moradores têm o mesmo direito Ilhas Pequenas: Eles podem ir no barco sem um passe. O governo diz ainda que quem atravessar o estreito de carro ou outros meios Ele não pode largar a mídia O mesmo acontece durante todo o tempo que passa. O “viajante do gado deve” ficar Em áreas comuns abertas De barcos. Em qualquer caso, é obrigatório que todos os passageiros usem Máscara Ffp2 “.

“Acabar com a Injustiça”

“As últimas 24 horas do último apelo ao ministro da Saúde, Roberto Speranza, foram desperdiçadas após o discurso do primeiro-ministro Drake em 5 de janeiro”, disse o comunicado. Preservando a continuidade regional, “Acesso e uso do transporte marítimo de transporte público para atravessar o Estreito de Messina, de e para as Ilhas Sicilianas.” Vamos acabar com isso – Musumasi – um Uma injustiça ridícula Especialmente prejudicial para os viajantes sicilianos. Há duas semanas que exigimos a retificação desta disposição discriminatória do Governo Central. É um absurdo – observa o líder da região – que todo cidadão não vacinado da península se desloque de uma região para outra, enquanto é preciso apresentar um certificado verde para viajar da Sicília à Calábria.

prefeito de Messina

Ao prefeito de Messina, Cateno De Luca, Nós enfrentamos “Hostilidade institucional“”Se eu fosse o chefe da região – explica – não teria feito esta ordem imediatamente, ou depois de ouvir os oradores em 30 de dezembro ou 9 de janeiro e fazer anotações “” Não esperava tanta gente. Deve ser prejudicado pelas circunstâncias – acrescenta – as provocações fazem sentido se você jogar no momento certo. Mas, como você é ultrapassado pela décima primeira vez pelo prefeito de Messina em um assunto seu, quando você não tem tempo… nós enfrentamos pegadinhas corporativas.

Calábria

Na Calábria, o Comando Occhiuto oferece a oportunidade de utilizar transportes públicos e ligações marítimas entre a região da Calábria e a região da Sicília. baixo verde cosiddetto . A nota explica que quem não estiver vacinado deve permanecer em seus respectivos veículos durante toda a viagem, e que os pedestres são obrigados a estacionar em áreas públicas abertas de barcos, manter distância adequada uns dos outros e usar máscaras FFP2. O acesso a instalações fechadas é permitido apenas para detentores de certificação verde “atualizada” ou “reforçada”.