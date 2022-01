Milão, qual é o desenvolvimento de Rafael Leo: Os números e as atuações dos portugueses

Rafael Leo, mais uma vez à sua disposição contra a Roma, é verdadeiramente devastador: os portugueses continuam a crescer

Rafael léo Ele convence todos os que não acreditam em suas habilidades. Sendo tão jovem há apenas duas temporadas, sua inconsistência deixou todo o ambiente do rosonery ansioso. Provavelmente o valor gasto para comprá-lo de Lille (cerca de 30 milhões de euros) Milão Comprei um player pronto, mas você tem que esperar por ele. Leo, Na verdade, ele demorou um pouco e finalmente mostra a todos o que ele fez.

Na primeira temporada, as coisas não deram certo. Enfim, com o início da temporada 2019-2020, é uma conversa que vai deixar toda a equipe ansiosa. Giampalo Bancada e finalizada, crescendo, com Stefano Pioli. Nesse meio tempo, o campeonato é interrompido com a erupção da epidemia Govt19. Em seu primeiro ano em Milão, Leo Ele jogou 33 partidas entre o campeonato e a Copa da Itália e marcou apenas seis gols. Para alguns, junto com seu desempenho altamente volátil, isso levou a considerá-lo como Nyang 2.0.

Conversa semelhante, na temporada passada, atingiu o auge com mérito Liga dos Campeões Por Milão Depois de muitos anos de ausência. As aparições desta temporada são de 40 com apenas um gol a mais do que na temporada passada. Existem tantos programas excelentes por aí alternando com nada. Isso até nos fez pensar na descontinuidade Leo Ele poderia ter deixado o clube através de Aldo Rossi na janela de transferências no verão passado, mas o clube é bom em confiar nele.

Chegando ao terceiro ano com os rossoneri, o tempo provou que a classe e o clube de 99 eram perfeitos. Ele já disputou 20 partidas em apenas cinco meses e marcou seis gols entre o campeonato e a Liga dos Campeões. Embora não totalmente devido a lesões durante todo o mês de dezembro, pode-se contar com desempenho negativo Leo Este ano. Possessão novamente Bioli Na partida contra Roma, A ex-Lily entrou em jogo aos 64 minutos. Em meia hora, o jogador do Almada conseguiu marcar um golo e receber um pontapé de grande penalidade, dando ao pobre Gianluca Mancini um cartão vermelho. Bioli ri e os fãs se divertem: Leo está pronto para explodir. READ O primeiro programa para trazer a comida portuguesa, a fome e as terras lucidânias para a mesa

