Porto (Portugal) – Benfica Di Maria – a heroína imediatamente – Portugal começa com uma derrota na primeira jornada da Liga.

Com efeito, o clube lisboeta, superado aos 51′, caiu 3-2 contra o Bovista no Estádio do Bessa Século XXI no Porto.

Angel Di Maria precisou de apenas 22 minutos para marcar A (segunda) estreia pelo Benfica no campeonato português: Rafa Silva escapou da esquerda e serviu o argentino ao centro ao segundo poste, que fez o 1-0 com a baliza vazia. O ex-campeão da Juventus chega mais tarde Substituído aos 53 minutos (e substituído aos 54 minutos) A lidar com a expulsão de Musa (50’), mas Bozenik voltou a empatar ao minuto 55. Rafa Silva empatou o clube lisboeta aos 75 minutos, mas o seu golo foi anulado primeiro por Lorenzo convertendo uma grande penalidade aos 90 minutos e depois por Posenik que bisou aos 13 minutos dos descontos. Em outra partida do dia Porto voltou a vencer por 2-1 no terreno do Morirens.





