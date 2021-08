Jeremiah Wilson (foto à direita) é supostamente o primeiro estrangeiro de San Jiope Sioux (Luigi Brugnaro à esquerda). O extremo americano de 33 anos deve assinar contrato com o Bulls para a época 2021-2022 com passaporte português. ..

Jeremiah Wilson (foto à direita) é supostamente o primeiro estrangeiro de San Jiope Sioux (Luigi Brugnaro à esquerda). O extremo americano de 33 anos com passaporte português está prestes a assinar um contrato que o vai vincular aos Bulls na época 2021-2022. Haverá um armador ou um associado que está faltando apenas alguns nomes da equipe, incluindo outros estrangeiros.

Wilson, de 204 centímetros de altura, originalmente de Chicago, assumirá a função de número quatro. Ele era uma espécie de globador de basquete, reunindo experiências em muitas partes do planeta; Depois de crescer no Caspar College (Wyoming) e Dorleton State University (Texas), ele começou sua carreira na Argentina, primeiro jogando no Athens de Cordoba, depois no Club 9 de Julio. De lá, ele voou para o Chile, a Union Espanola e, em seguida, o vôo de transição mais longo com a camisa Cockburn Cookers para jogar na Austrália.

Em 2012 estreou-se na Europa, primeiro pela República Checa, com a camisola do BK Ostrava, depois pela Grécia, com as cores da Apollen Patras. As duas equipas, Haboyal Gilbova (Israel) e Denisli Belladi (Turquia), jogaram pelo Benfica em 201415, antes de partir para Portugal. Na temporada seguinte, ele emigrou para a Polônia, Dabrova Corniche, e depois para o México, R ஸ் os Hermosillo. Finalmente sua primeira experiência italiana, em Ímola, vem com uma média de temporada de 14,5 pontos e 9,2 rebotes. As próximas paradas são França, Herm டி n de Nantes Atlantic e Porto Rico, Atlético de San German. Ele retorna à Itália, onde, em Conte, fechou a temporada de epidemias com uma média de 9,4 pontos. Em 202021 vestiu três camisetas: Al-Ittihad (Arábia Saudita), Precia (na Série A, com média de 9 pontos) e Ritti, onde sua contribuição não foi suficiente para salvar em média 19 pontos no playout contra o San Severo .

Com a chegada de Wilson, o longo trecho que incluiu o confirmado Fratto como grande precursor e o papel do novo Centro de Adesão Ancelotti e Pose pode ser considerado completo. Porém, a moeda está sob contrato, o que não faz parte dos planos técnicos: as partes buscam um contrato para a transação.

Stefano Salvadori