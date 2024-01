Ex-mulher e companheiro são presos

Dois anos após sua morte, há uma virada no caso DOMINICANTÔNIO VELEGAAnúncio de ferido e queimado vivo Acerra: Ex-mulher e companheiro presos.





Prisão dupla por assassinato de Wellega

As investigações coordenadas pelos Carabinieri de Castello di Cisterna (Nápoles) e pelo Ministério Público do NOLA levaram à prisão da ex-mulher de Domenico Velega e do seu cúmplice. Segundo a agência 'ANSA', ambos foram acusados Assassinato ruim.

Os dois suspeitos estão detidos nas prisões de Nápoles Poggiorale e Bozuoli.





O corpo de Domenicantonio Vellega foi encontrado dentro do carro em Acerra, região napolitana.

O que aconteceu entre Acera e Marigliano

As duas fases do assassinato de Domenicantonio Vellega, confirmadas pelos investigadores, ocorreram entre Acerra e Marigliano, na província de Nápoles.

Descoberto pela Acera, e mais precisamente, por Torricelli, com o Fiat 600 Um cadáver carbonizado do homem. Mas o homem teria existido Atordoado Na casa da mulher em Marigliano ele morava com o companheiro, o companheiro dele.





As investigações dos militares também permitiram afastar a hipótese inicial de suicídio.

A horrível descoberta da morte de Domenicantonio Vellega

Os Carabinieri de Castello di Cisterna, durante o julgamento, um Uma descoberta horrível: Domenicantonio Vellega ficou atordoado, mas vivo, na noite de 3 de março de 2022, após ser ferido, foi colocado em um carro que foi incendiado.