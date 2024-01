Da Primera Liga portuguesa à Serie D italiana. Gonçalo Paulino vem ao Tivoli

Policial

Um reforço estrangeiro para se salvar, aqui está o último golpe de transferência do TivoliA equipe do Grupo F da Série D anunciou nas redes sociais o clube: “No início da conversa ficamos um tanto desconfiados que Konkalo poderia competir em uma divisão muito diferente daquela a que costuma pertencer. no Campeonato Andorrano da Primeira Divisão (Liga FAF) na temporada passada, marcou 10 gols, fruto das experiências que adquiriu no campo profissional nas Divisões Europeias 1 e 2. Estas razões, como dissemos, para o nosso medo de que ele pudesse não aceitar em vez disso, após contínuas avaliações e informações sobre o nosso clube, o nosso gonçalo, cores azul amaranto decidiu e optou por vestir. A historicidade do brasão e o conhecimento do mesmo mesmo para além das fronteiras nacionais.

Por esta consideração e confiança incondicional que nos quis reservar, expressamos-lhe a nossa infinita gratidão e, entre outras coisas, um caloroso acolhimento.

Gonçalo Paulino é um médio nascido em 98“.

O jogador foi convocado para o jogo de hoje contra o Notaresco por estar imediatamente disponível, mas foi titular no banco.