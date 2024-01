Ataque armado à igreja italiana em Istambul: um morto. Um dos agressores foi preso

Um dos dois homens armados que mataram uma pessoa num ataque armado à igreja italiana de Santa Maria em Sariyar, Istambul, foi preso. Aconteceu por volta das 11h40 locais (9h40 na Itália) durante a tradicional missa dominical. Dois homens mascarados – com os rostos cobertos por balaclavas – entraram na igreja e começaram a disparar armas automáticas para o ar. Então um homem correu em direção a eles gritando e foi atacado: era de nacionalidade turca e identificou-se com as iniciais CT. Três procuradores diferentes foram nomeados para conduzir a investigação e foram imediatamente realizadas rusgas em todas as principais artérias rodoviárias de Istambul. Procure os atacantes. Algumas autoridades turcas disseram que o ataque não visava especificamente a Igreja Católica, mas sim “um indivíduo”. Fontes próximas da comunidade cristã local levantam a hipótese: “Temos atraído muita atenção de alguém ou talvez de pessoas que não gostam de nós, há algo estranho no ar naquela área, naquele bairro que não gostamos. Compreendemos um clima hostil que acreditamos estar relacionado com a presença de muitos extremistas da zona de Trebizonda onde foi morto Dom Andrea Santoro. O Presidente Erdogan promete que foram tomadas “medidas necessárias” para “pegar os culpados o mais rapidamente possível”.

A hipótese da pena de morte Segundo algumas fontes, a dinâmica do ocorrido sugere mais uma execução do que um ataque. Além da vítima, não houve feridos e os dois assassinos parecem ter como objetivo atingir um alvo específico. Além disso, as imagens dos dois agressores não fornecem pistas sobre uma possível origem religiosa por trás do crime. Neste momento a vítima foi identificada apenas como CT, e o assunto está a ser mantido sob a máxima confidencialidade pelas autoridades turcas, que não divulgam mais detalhes. “As notícias sobre o ataque na Turquia já foram encerradas e proibiram as pessoas de falar sobre isso horas depois do ataque”, afirmam.Lidar Fontes próximas da comunidade cristã turca. “As religiões e vários ministros, incluindo o interior e o governador, correram para a igreja – dizem as fontes – mas foram proibidos de divulgar notícias sobre o assunto”. Quanto à igreja, “é um local frequentado não só por italianos, mas também por europeus. Por exemplo, o embaixador polaco estava presente com as suas meninas no momento da emboscada. já a víamos há meses, disseram-nos que ele não era empresário, parece ter algum tipo de deficiência.



Ministro do Interior turco: “Investigação em grande escala” O ministro do Interior de Ancara, Ali Yerlikaya, escreveu o ataque covarde com força. READ Uma exposição e um filme para os 90 anos de Alvaro Sisa Reações internacionais O Papa Francisco expressou a sua proximidade à comunidade da Igreja de Santa Maria a Sorriare durante o seu Angelus. “Condolências” do primeiro-ministro Giorgia Meloni e do ministro dos Negócios Estrangeiros Antonio Tajani, e estou certo de que as autoridades turcas irão prender os responsáveis.” Tons semelhantes do Conselho da Europa: “Os ataques a locais de culto são inaceitáveis”, afirmou o órgão internacional a secretária-geral, Marija Bejcinovic Buric, acrescentando os seus pensamentos às “vítimas” e dirigiu-se às suas famílias e às autoridades turcas visitantes. situação.” Vigário de Istambul: “Tolerância Religiosa” “As razões exactas não são conhecidas e ainda não foram verificadas, mas os elementos que surgiram até agora sugerem um ataque com motivação religiosa, uma motivação de intolerância religiosa”, disse. Notícias do Vaticano Dom Massimiliano Palinuro, Vigário Apostólico de Istambul, explicou que durante a missa “entraram dois homens armados, disparando vários tiros para o ar”. Depois «houve a reação de um dos fiéis, que tinha alguns problemas mentais, por isso teve a coragem de protestar contra esta abordagem: talvez em resposta a este ato mataram esta pessoa».



