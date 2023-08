Tufão Papia, grandes tempestades de granizo e calor cairão com temperaturas frias » ILMETEO.it

Clima: O ciclone Papia estará frio com grande granizo e queda de temperatura.

O CICLONE POPPEA VAI QUEBRAR O VERÃOA TEMPESTADE DE POPPEA SERÁ INESQUECÍVEL. As atualizações de última hora, se possível, aumentaram o volume nesse sentido. Pode causar uma verdadeira pausa no verão e sua passagem pode anunciar tempestades violentas, granizo e até queda acentuada de temperatura.

Atualmente, o grande anticiclone africano ainda vive no nosso país Nero Durante essas horas a temperatura chega a níveis superaquecidos, ultrapassando nossos padrões climáticos.

Porém, se não forem esperados choques específicos até sexta-feira, dia 25, quase tudo mudará.

Como o diagrama abaixo mostra claramente, o Furacão POPPEAUma depressão se formando na Península Escandinava (Carta B) começará a diminuir gradualmente de latitude e os primeiros sinais de alteração serão observados a partir da primeira parte do fim de semana, com algumas trovoadas a começarem no noroeste, embora inicialmente nos sectores alpinos. Diferenças máximas de temperatura entre domingo, 27 e segunda-feira, 28Contudo será Entre domingo, 27 e segunda-feira, 28 Isso seria verdade ponto de inflexão A actividade das tempestades tornar-se-á, de facto, cada vez mais generalizada e intensa, espalhando-se primeiro por grande parte do norte e depois por grande parte do centro.

As correntes frias associadas ao vórtice do mamão contrastam com o já grande calor e causam infortúnios Tempestades violentasEpisódios com alto risco Granizo (mesmo os grandes) e TempestadesInfelizmente até as últimas notícias nos ensinam isso.

E o calor? A temperatura cairá abaixo de 15 graus Celsius, especialmente no norte. Portanto, passaremos rapidamente de 10-12 graus Celsius acima da média para valores inferiores ao esperado para esse período. Resumidamente, Um verdadeiro caldeirãoPode nos levar de um verão quente ao início de algum tipo de outono em apenas algumas horas.

Isto é evidente no gráfico relacionado ao dia Segunda-feira, 28 de agosto E onde Diferenças máximas de temperatura Esperado em comparação com as 24 horas anteriores: observe a aparência das áreas coloridas azul escuro E Rosa escuro Colunas de mercúrio podem vazar em média 10 a 15 graus Celsius! Diferenças máximas de temperatura são esperadas na segunda-feira, 28Só no resto do país o anticiclone africano Nero poderá continuar a dominar, especialmente no sul, mas mesmo aqui será uma questão de tempo.

quando Semana que vemNa verdade, de quarta-feira, 30, a quinta-feira, 31, abrir-se-á um canal muito instável e caótico que poderá afetar todo o país.

Assim, com uma série de perturbações que provavelmente continuarão em direção ao Mediterrâneo e à Itália, vamos dizer adeus ao verão de 2023 e preparar-nos para uma mudança significativa para, pelo menos, um verão mais quente.