Exclusivos da Rádio Punto: Uma Conversa com Thomas Esteves

O apresentador da Punto Radio Sporting Club é um extremo-direito português

Ele volta como toda quarta-feira Ponto de Rádio do Sporting Clube, e a entrevista exclusiva com o jogador do Pisa está de volta. Thomas está em serviço de entrevista esta semana Esteves, defesa lateral direito, o menino de ouro do futebol português, de 20 anos, mas já uma boa presença internacional entre os 18enes e um protagonista que disputou a liga juvenil, os campeões juvenis, e o campeonato de Reading no campeonato inglês. Esteves chegou aos nerazzurri neste verão e está lentamente conquistando um lugar para si mesmo com atuações como contra o Ternana.

Esteves Em nossos microfones, ele fala sobre seus primeiros meses no Nerazzurri, as dificuldades iniciais, principalmente o idioma, e o quanto isso o ajudou a se integrar não só no grupo, mas também no dia a dia em nosso país. O programa foi apresentado por Massimo corsos E Gabriel pessoas brancas Acompanhe ao vivo na 91.1-91.6 FM a partir das 18h ou transmitindo por meio de um aplicativo gratuito que pode ser baixado em lojas digitais Maçã E Google. Entrevista será realizada a partir da noite desta quarta-feira SpotifyCanal PuntoRadioFM.