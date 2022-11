Deslizamento de terra em Issia: Ex-prefeito pede evacuação de cidadãos – Campania

Os bombeiros continuam as buscas por 4 pessoas desaparecidas nas enchentes de Casamichiola. Onde continuam as buscas pelas últimas quatro pessoas desaparecidas, foi aberto um caminho que permite às viaturas de emergência, com equipamento especial, deslocarem-se facilmente até à zona alta da cidade, sublinha Luca Cari, responsável de comunicações dos bombeiros. A atividade continua inabalável, embora atualmente não haja notícias.

“Porque a ilha de Issia está nesta situação, e por causa dos alarmes que dei, é necessário avisar a esses cidadãos que vocês devem sair daqui porque é perigoso.” Estas foram as palavras do ex-prefeito de Casamichiola, Giuseppe Conte, na Agora Roy Trei hospedada por Monica Giandotti sobre a tragédia de Ischia.

O promotor de Nápoles investiga alarmes perdidos. 4 dias antes da tragédia, em 22 de novembro, o ex-prefeito informou que havia enviado e-mails certificados às autoridades competentes (Primeiro Ministro da Província de Nápoles, Comissário da Província de Casamichiola, Prefeito Manfredi e Defesa Civil da Campânia) . Os cidadãos de Casamichiola correm o risco de previsão de fortes chuvas.

Mergulhadores trabalhando com sonar para procurar pessoas desaparecidas





Não houve tempo para processar a dor em Casamichiola, onde a lama revelou hoje um oitavo corpo, o de Michael Monti, de 15 anos. As equipas de resgate envolvidas nas escavações, obrigadas a apressar-se perante uma nova onda de mau tempo prevista para as regiões do sul entre amanhã e quarta-feira, não conseguiram encontrar os quatro desaparecidos, dos quais ainda não há vestígios. . Os 160 bombeiros que trabalharam na ilha por mais de 48 horas concentraram sua atividade em Selario, que foi destruída por um deslizamento de terra que se desprendeu do Monte Epomeo na noite de sexta-feira para sábado. Lá, no início da manhã, foi encontrado o corpo de Michael, que foi encontrado ontem com seus irmãos menores Maria Teresa e Francesco, formando uma das duas famílias destruídas pela tragédia. O cachorro da família também foi encontrado morto. Os pais continuam desaparecidos, pai Gianluca, taxista e mãe Valentina. Implícito com eles, aprendemos com a província, está Eleonora Sirabella e a companheira de outra jovem. Ninguém tem ilusões: com o tempo, encontrá-los vivos vai chorar por um milagre. Através de Celario, epicentro desta tragédia, fragmentos de uma vida quebrada ainda hoje emergem: um bicho de pelúcia, uma panela e outros objetos contam sobre um cotidiano que nunca mais será o mesmo. Mas hoje os mergulhadores estão começando a escanear o fundo do oceano muito perto do porto com sonar. Encontrar pessoas desaparecidas, criar um perímetro da zona vermelha, entender quantos prédios foram afetados pelo deslizamento de terra e entender quando as pessoas podem voltar para suas casas são prioridades para os socorristas. Controvérsias estão em curso neste contexto. Casamicciola comunica a saída do ex-prefeito Giuseppe Conte. Quatro dias antes do deslizamento, ele teria informado à província e à defesa civil que os riscos para a população de Casamichiola estavam relacionados à instabilidade hidrológica. Assim como a questão do abuso na mesa.

Bombeiros: "Descoberta de bebê recém-nascido comovente"

Cachorro fica preso no carro de donos desaparecidos

A destituição do ministro do Meio Ambiente, Pichetto, que quer “prender prefeitos e quem deixa as coisas correrem”, está sendo discutida. Um espião que causou constrangimento dentro do governo. “A Campania é uma região onde 64,3% das propriedades são ilegais, vamos salvar pelo menos as lágrimas de crocodilo” estendeu a intervenção de Luigi Riello, promotor público de Nápoles. O WWF também fala sobre a tristeza relatada e as lágrimas hipócritas. “Primeiro, infelizmente, enterros dignos para as vítimas, depois falamos de responsabilidade – respondeu à distância o ministro da Defesa Civil, Nello Musumesi – e de medidas corretivas, pois a lei atual exige intervenções concretas e por vezes radicais”. O documento da Legambiente recorda como a Itália está dividida até no que diz respeito à demolição de casas ilegais: o norte vai bem, com uma média de 40 a 60% dos edifícios ilegais demolidos, não tão bem no sul, onde a percentagem cai para 10. -20% O Ministério Público de Nápoles abriu um processo: primeiro será determinado se as casas inundadas serão ilegais ou demolidas. O número de deslocados continua a aumentar, com 230 números oficiais, um número que precisa crescer. Para eles, a Cruz Vermelha iniciou uma bolsa de estudos, mas todo o mecanismo de solidariedade foi acionado. A ex-chanceler alemã, Angela Merkel, mostrou solidariedade hoje com um issiano excepcional. Após a ajuda anunciada pelo governo, hoje é a vez da região da Campânia destinar 4 milhões para necessidades primárias. Amanhã uma reunião do Centro de Coordenação de Recuperação “se deslocará para Ischia para tornar as operações ‘mais operacionais'”.