Mercado de transferências da Udinese, Beto pode sair: Fiorentina para o Borussia Dortmund, possíveis destinos do zagueiro português

Mercado de transferências da Udinese, Beto Betuncal pode sair zebras Em janeiro; A Fiorentina, da Serie A, está considerando fazer uma oferta pelo atacante português caso se despeça de Arthur Cabral. Encontraremos também outros admiradores do antigo centro do Portimonense

Mercado de transferências da Fiorentina: Gol de Beato para o ataque

A Fiorentina é uma das equipes mais ativas e, neste momento, falta apenas um mês para a sessão de inverno. mercado de câmbio, planeja alguns golpes para fortalecer sua equipe. Departamento de ataque de Viola ainda não convence, Luca Jovic E Artur cabral Não garantiu gols suficientes na primeira parte da temporada; 3 gols do atacante sérvio e 2 gols do centroavante brasileiro na Série A.

Daniel por isso Brady Ele está rastreando alguns perfis para encontrar uma ótima dica para dar a Vincenzo em janeiro italiano. Beto Betuncal está na mira de Viola DS, mas apenas se conseguir lucrar com uma possível venda de Cabral. Há poucos dias vimos que mais um golo da equipa toscana Marko Arnautovic Bolonha. Ambas são certamente negociações difíceis, com ambos os jogadores cruciais para o desempenho de suas respectivas equipes.

rocco comissão Ele tem plena confiança no técnico Karlsruhe Quer construir uma equipa capaz de progredir ao nível necessário para competir com os grandes nomes do Campeonato Italiano. A rejeição de Arthur Cabral agora parece certa e o ex-atacante palmeiras E Basileia Você já pode se despedir da janela de transferências em janeiro. Arnautovic Esse é o sonho, mas o clube de Bolonha não o deixa ir tão facilmente, e por isso a direção do Viola voltou suas atenções para Beto, para quem as negociações parecem muito baratas. O atacante português nascido em 1998 marcou 6 gols em 16 partidas este ano e deve jogar ao lado de Jovic como titular.

Beto-Fiorentina: O que muda no fantasy de futebol

Ainda estamos falando de distrações, ainda não há conversas entre Udinese e Fiorentina. Se Beto ficar roxo em janeiro, a situação do fantasy de futebol mudará drasticamente.

O atacante português certamente será titular no centro do ataque do Viola, prejudicando Luka Jovic e dando como certa a venda de Arthur Cabral, que certamente não o deixará ocupar o terceiro lugar.

A Udinese poderia explorar o mercado de transferências para encontrar um substituto para competir por uma vaga com Issac. sucessoCom Geraldo Deulofeu Proprietário Imóvel. Ilya Nestorovsky Ele vai parar em Spezia, onde terá mais chances de ser substituído Nasola.

Possível substituto de Beto na Udinese

Um dos nomes na agenda de Andrea Sottil é o do jovem atacante brasileiro que joga no Fluminense. Isso é sobre Mateus Martins, 19 anos; Ele tem 8 gols e 6 assistências em todas as competições. O clube friuliano está cortejando os jovens talentos do Flu há algum tempo, e um acordo parece muito próximo.

Com contrato até 30 de junho de 2024, Martins é avaliado realocação 7 milhões de euros. A Udinese ofereceu inicialmente 5 milhões de euros e a exigência do clube brasileiro era de 9 milhões de euros para ficar com 90% do Crack Carioca. Definitivamente uma pessoa importante, mas o preto e branco pode chegar ao tesouro durante a venda do Peto.

Mercado de transferências da Udinese, valor pedido por Beto

O contrato que liga Beto ao clube friuliano expira em 30 de junho de 2026, e a Udinese pedirá cerca de € 25 a 30 milhões para garantir outro ganho de capital da família. OK. Há tempo, por isso não se esperam descontos, e quem quiser se apresentar terá que pagar “cheio” pelos serviços. jaqueta bomber lisboa.

Mercado de transferências da Udinese: Beto na mira do Milanês

Entre os rumores envolvendo Beto Betuncal, está um possível interesse no pivô da Udinese do Milan e da Inter. Rossoneri identificado em Armando Proja Chelsea é a primeira escolha além de Paul Maldini Ele também está de olho no atacante português. Nos planos do Diabo, é preciso revitalizar o setor de ataque com jogadores como Giroud (36 anos) e Ibrahimovic (41 anos).

Mais longe marota Ele trabalha para fortalecer o elenco de Simone Inzaghi e os gols de ataque de Marcus Duram Borussia Mönchengladbach e precisamente Beto delle zebras. A Inter quer levar o atacante francês a custo zero, já que seu contrato com o time alemão termina em 30 de junho de 2023, mas há muita concorrência para o filho do grande Lilian, incluindo Juventus, Chelsea e Bayern de Munique. . Com Edin não renovado, os nerazzurri também estão atrás do atacante português. Tseko. lá Amado O ex-atacante do Portimonense pode receber cerca de € 5 milhões por temporada.