Deslizamento de terra em Ischia: Oito mortos, quatro desaparecidos. 4 dias atrás Controvérsia de Unheard of Sos – Campania

Lama que arruinou uma seção Casamichiola Dermaefaçam ísquiosComo continuação daqueleInundação na manhã deste sábado, devolva os corpos. Equipes de resgate estão trabalhando via Celario Oitava vítima da enchente identificada e libertada: sobre isso Michael Monty, os corpos de um menino de 15 anos, irmão de Francesco e Maria Teresa, foram encontrados ontem. Os corpos de seus pais, Gianluca Monti e Valentina Castagna, estão sendo procurados. Os outros dois desaparecidos eram provavelmente a companheira de Eleonora Sirabella, que foi descoberta pela primeira vez, e outra jovem: o prefeito de Nápoles relatou que, Cláudio Palomba, no final da reunião do CCS. Entre os feridos encontram-se 5 pessoas, das quais apenas uma foi transportada de imediato para o Hospital Cardarelli de Nápoles, mas em termos de saúde não foram reportados problemas específicos.

“Meu último relatório às autoridades competentes Graves perigos para a população de Casamichiola Por causa da instabilidade hidrogeológica, comuniquei-os em 22 de novembro passado: escrevi ao Prefeito da Província de Nápoles, ao Comissário Provincial de Casamichiola, ao Prefeito Manfredi e à Defesa Civil da Campânia. Ninguém me respondeu. Após o alerta de tempo laranja, apontei o perigo para as pessoas da área e pedi que evacuassem”. Giuseppe Conte, que foi prefeito de Casamichiola no início dos anos 1990, condenou.

Descubra se as casas inundadas e existentes na área são ilegais e aguardam ordens de demolição.: Estas são as primeiras perguntas que o Procurador de Nápoles quer responder através das investigações realizadas imediatamente após a tragédia de Casamiciola. Mas o processo foi aberto no pressuposto de que o processo de autuação – por ora, crime de calamidade pública – não dizia respeito apenas à área destruída pelo deslizamento.

Após a declaração do estado de emergência aprovado pelo Conselho de Ministros em conexão com os eventos climáticos excepcionais na ilha de Ischia em 26 de novembro passado, o governo está preparando um regulamento especial de emergência para permitir os contribuintes. Prazos de pagamento e suspensão de obrigações fiscais e previdenciárias A favor dos cidadãos que vivem ou trabalham nos municípios de Casamicciola e Lacco Ameno. Ministério da Economia e Finanças disse em nota.

Atualmente, 230 pessoas foram deslocadas Mas “não está excluído”, explicou Palomba. Todos os deslocados foram alojados em hotéis e abrigos de familiares, mas “como é inverno e as famílias estão a aguentar, estamos a atribuir casas reais para aliviar as suas dificuldades”, sublinhou o ministro-chefe.

É uma corrida contra o tempo para garantir a estrada para o coração da Zona Vermelha. A beira da estrada foi amplamente limpa e a lama removida por linces ao lado. Vinte centímetros secam ao sol, mas devem ser retirados quando voltar a chover para evitar o risco de escoamento para a zona baixa. A Via Celario e a Via Pio Monte della Misericordia transformaram-se no sábado num leito de rio inundado, onde a água arrastou tudo: carros, móveis, veículos agrícolas.

Mergulhadores trabalhando com sonar para procurar pessoas desaparecidas





Equipes de voluntários com pás limpam os acessos às casas. Permitir que os residentes acompanhem os bombeiros para recuperar itens essenciais é um passo necessário. Enquanto isso, fragmentos de vidas destruídas emergem da lama. Um brinquedo macio, uma panela e outros objetos que contam sobre a vida cotidiana nunca mudarão para muitos. Um grande número de carros completamente destruídos pela fúria da água e da lama também precisarão ser removidos em breve. Agora sou uma pilha de papéis.

160 bombeiros estão trabalhando na ilha com 70 veículos da Campânia, Lazio, Toscana, Abruzzo, Puglia e Molise. Equipes do Corpo Nacional estão localizadas na área de Casamisiola: especialistas em terrenos usados ​​para resgate, USAR (Usar Search And Rescue), SAF (Alpine River Speleo), amantes de cães e operadores SAPR (Remote Piloted Aircraft Systems) para operações de busca na parte superior área via Celário. Mergulhadores da Toscana examinam o fundo do mar perto do porto com sonar.

Uma reunião conjunta do Centro de Coordenação de Resgate (CCS) e do Centro Municipal de Operações (COC) acontecerá amanhã na ilha de Ischia: foi anunciado pelo Ministro Provincial de Nápoles, Claudio Palomba. Também foi decidido tornar a operação “mais acionável” no que diz respeito às prioridades de rastreamento de pessoas desaparecidas e perímetro da zona vermelha.



Não há planos de evacuação em Ischia, apesar de muitos perigos, como vulcões, terremotos e deslizamentos de terra. Há muitos anos empresas e associações da área vêm tentando entender isso. E boa parte do lado norte e especialmente Casamicciola Terme , depois do deslizamento de terra há dois dias, ainda correm alto risco de deslizamentos de terra, que enfraquecem as encostas separadas e causam outros deslizamentos de terra. Isso foi relatado pelo geólogo Aniello D’Iorio, de Ischia, que realizou uma pesquisa nas últimas horas após o deslizamento de terra de Casamichiola. Segundo D’Iorio, “a cava Puccilo, agarrada ao material na parte superior, deve ser monitorada e protegida porque, com fortes chuvas, o material separado pode chegar facilmente ao centro populoso da Piazza Bagni via Pio Monte della Misericordia. Porto de Casamichiola”.

O ministro do Ambiente e Segurança Energética disse que “basta prender o autarca e todos os que permitem que as coisas aconteçam” contra as construções ilegais porque “os autarcas não devem deixar as pessoas construírem”. Gilbert Pichetto (FI), em Rtl 102.5. Sobre a demolição de casas ilegais proposta pelo governador da Campânia, Vincenzo de Luca, o ministro disse: “Vou confiscar as ilegais e depois irei ver caso a caso”.

“Sobre a necessidade de continuar o trabalho de assinatura de leis de emergência sobre a demolição de casas ilegais, especialmente aquelas construídas em áreas de alto risco, é necessário o envelope financeiro”, disse o ministro da Defesa Civil e Política Marítima. Nello Musumesi. “Na maioria das vezes os autarcas têm dificuldade em implementar meios mecânicos para cortar. É uma questão complexa e difícil. Não podemos deixar os primeiros cidadãos sozinhos nesta situação”, continuou.

