Centro-direita ainda em ascensão, democratas em queda livre: o que dizem as últimas pesquisas?

As últimas sondagens não inverteram uma tendência a nível nacional: a centro-direita continua a crescer, enquanto o Partido Democrata é protagonista de um momento muito negativo sem forças para melhorar a sua sorte. Como resultado, o chumbo vermelho aumenta sua distância do inimigo com o passar das semanas. Isso é o que surge votação a partir de swg por A7Não registrou nenhuma mudança particular em comparação com a situação política da semana passada.

Uma pesquisa recente

Primeiro é confirmado Irmãos da Itália, registou a menor queda de 0,1% desde 21 de novembro, o que ainda lhe permite ficar acima do limiar dos 30% (30,3% para ser exato). tem uma enorme vantagem sobre o FdI operação 5 estrelas, estável em 16,9%. Ele deixou muitos votos na rua Partido Democrático, que caiu 0,4% em sete dias para 15,8%. Neste ponto, os democratas correm o risco de cair abaixo da cota de 15% em questão de semanas.

o O terceiro pólo, composta por Action e Italia Viva, subiu 0,2% para chegar a 8,1%. lá Liga Matteo Salvini subiu para 7,8% com variação positiva de 0,2%. Bom momento para isso também Vamos Itália, que sobe de 0,1% para 6,5%. Na parte final estão as organizações políticas com menos consenso: Esquerda Verde-italiana 4,3% (+0,3%), +Europa de Emma Bonino 2,8% (-0,2%), em comparação com Italexide Gianluigi 2,2% (+0,3%) ) e 1,6 % (+0,1%) ) à União Popular de Luigi de Magistris. O peso das demais listas foi de 3,7%, com queda de 0,5%. A área de não divulgação aumenta 1% (36%).

A centro-direita avança

A numeração de catálogos individuais descreve uma situação clara com relação às páginas-chave no campo. Tudo isto se traduz numa enorme vantagem Centro-direita, sem interromper seu fluxo, está se fortalecendo gradualmente: a aliança dos irmãos da Itália, Lega e Forza Italia, está com 44,6% (+0,2%). Distância lateral de Centro-esquerdaAinda sem conseguir sair do pântano: o Partido Democrático, a Esquerda Verde-Italiana e +Europa não ultrapassam os 22,9%.

O pior momento da esquerda continuará nas próximas semanas: a fase final Congresso A relativa eleição do novo secretário é vista como o início de uma tentativa de reverter essa tendência e crescer, mas um período sombrio aguarda um partido democrático em grande sofrimento Enrico Letta também entrou em um túnel negativo ao optar por se casar com uma oposição partidária após a derrota eleitoral que veio com muitos erros. Enquanto isso, os eleitores democratas estão cada vez mais desiludidos.

Nota do Censo:

a) Inspeção realizada pela SWG Spa;

b) Cliente La7;

c) Expansão territorial: Itália;

d) Total de contatos: 1.200 entrevistados; 4.671 não respondentes;

e) As entrevistas foram realizadas durante o período de 23 a 28 de novembro de 2022 com o método Katy-Kami-Kavi;

f) A pesquisa está disponível Aqui.