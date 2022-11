Cristiano Ronaldo perto de Al Nasser segundo Marca: Notícias do mercado de transferências

Do Catar à Arábia Saudita, o futuro de Cristiano Ronaldo não está longe. Física e temporalmente. Com rumores vindos da Espanha, a sempre popular Marca, os portugueses estão considerando seriamente aceitar a oferta faraônica de Al Nasser, treinado pelo ex-jogador da Roma Rudi Garcia, da capital saudita de Riad. O ex-goleiro do Napoli, Ospina, também está incluído. 200 milhões de euros por temporada por dois anos e meio (incluindo acordos comerciais), após a rescisão de seu contrato com o United pouco antes da Copa do Mundo, foram as cartas colocadas na mesa pelos árabes para convencer CR7. Um arranjo novo, mas não fácil.