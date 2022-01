16,5 milhões a pagar pelo Sporting

O Tribunal da Relação de Lisboa rejeitou o recurso de Rafael Leo para anular a decisão do Tribunal Arbitral, condenando o AC Milan a pagar 16 16,5 milhões ao Sporting., Isso aconteceu devido à agressão sofrida por seus torcedores dentro do centro esportivo em junho de 2018, após a rescisão unilateral do contrato.

De acordo com a reportagem portuguesa do ‘Record’, o pedido feito pela Lucidanian International foi indeferido na sexta-feira, pelo que era válida a sentença do CAS, denunciando em março de 2020 que “o jogador deve pagar 16,5 milhões de euros por jogo”. Também de interesse), a título de indemnização pela cessação ilegal de relações laborais desportivas.

Depois de ser demitido, Leo se juntou a uma transferência gratuita para o Lille, na França, onde jogou por uma temporada antes de ir para o Milan por 23 23 milhões no verão de 2019. Agora o jogador pode recorrer ao Supremo como último recurso, esperando que seus motivos sejam reconhecidos.