Grávida, ela não quer ser vacinada por medo: morre aos 28 anos após o parto

A 28enne, positivo vírus Corona Não vacinado, ele morreu uma semana após o nascimento no Policlinico Umberto I, em Roma. O bebê prematuro nasceu por cesariana de emergência. Nunca foi positivo e está em boas condições. O Courier della sera A “garota” era, na verdade, um detetive disfarçado montando uma operação policial em abril. Ela não foi vacinada e não quis ser injetada por medo de causar efeitos colaterais no feto. “Certamente não por ignorância ou extremismo Sem Vox – Dados Francesco Bugleys, Diretor do Pronto Socorro e Adoção do Umberto I – havia decidido não vacinar porque estava preocupado. Uma escolha que ela continuou durante toda a gravidez.

A mulher experimentou seus primeiros sintomas no final de dezembro. Em 7 de janeiro, ela foi ao pronto-socorro. Ele então passou para cuidados sub-intensivos com diagnóstico de pneumonia bilateral. Em 13 de janeiro houve uma devastação. A paciente foi transferida para a sala de cirurgia para uma cesariana de emergência. Ele foi capaz de reviver Govt com ventilação mecânica. Em contraste, a criança acabou em terapia intensiva por desconforto respiratório. Dois dias depois, ela foi ligada a máquinas Ecmo para oxidação extracorpórea. Ela morreu na noite de quinta-feira.

