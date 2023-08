Roma, Jovic substituirá Zapata: as últimas • TAG24

Siga também a Tag24 nas redes sociais









Roma substitui Jovic Zapata: o mais recente – Um dos temas quentes do verão é a situação ofensiva Roma e movimentos relacionados Mercado de câmbio. Na verdade, dada a longa lesão de Tommy Abraham que o manterá fora de campo durante a primeira parte da temporada, os Giallorossi procuram outro número nove. Houve o primeiro gol Duane Zapata, mas Atlanta decidiu encerrar as negociações. é o novo nome Luka Jovic, o atacante da Fiorentina foi coberto por Beltran e Nazzola, fazendo com que o clube treinado por Vincenzo Italiano tivesse poucos espaços. Na verdade, Mourinho só pôde contar com Andrea Belotti, que respondeu com dois gols na estreia contra o Salernitana. Apesar disso, o seleccionador de Portugal tem afirmado repetidamente que deveria ter a oportunidade de substituir Pelotti por outro avançado.

Jovic, mas não só: Tiago Pinto e a direção dos Giallorossi têm outros dois nomes na agenda que fazem sonhar os torcedores dos Giallorossi. O primeiro é Moisés AfiadoAtacante da Juventus. A segunda é de Romelu LukakuO atacante central do Chelsea, porém, saiu nos últimos dias do mercado de transferências.

Roma, novo nome para Jovic Attack: mais recente

Atlanta escolheu: Duane Zapata estará em Bérgamo. A falta de acordo entre os clubes e o desejo de Gasperini de mantê-lo acabaram vencendo. O clube de Bérgamo decidiu desta forma considerando a possível saída de Muriel para Monza e a longa lesão de El Bilal Toure. Daí o novo nome do ataque Luka Jovic. Encaminhe isso florentino Na verdade, dada a sua presença no ataque, há muita competição Beltrán e Nazola E eu gostaria que a mudança de cenário tivesse mais continuidade. Na verdade, Jovic não foi convocado para o playoff da Conference League contra o Rapid Vienna e, portanto, está fora dos planos de Vincenzo Italiano.

O avançado sérvio ficaria feliz em mudar-se para Roma, mas para Mourinho – tal como está hoje – ele não é a primeira escolha. Porém, considerando que resta muito pouco volume até o fechamento do mercado de verão, não se pode descartar que a trajetória possa esquentar nos próximos dias. Enquanto isso, Mourinho admira Gallo Pelotti, que respondeu com dois gols contra o Salernitana na primeira jornada (reportagem do jogo aqui). No entanto, o antigo avançado de Turim não foi suficiente, pelo que a direcção dos Giallorossi vai trabalhar nos últimos dias para dar um último reforço a Mourinho.

Mercado de transferências do atacante da Roma: Keane para Lukaku, a alternativa

E não apenas Luka Jovic. lá Roma Ele está conduzindo uma investigação local em busca de outros agressores. Também foi proposto ao clube Giallorossi Moisés Kean, mas a Juventus não o deixa emprestar, então é improvável que o negócio se concretize. Um discurso diferente em vez de Romelu Lukaku, que é o sonho de Roma, mas parece impossível. Na verdade, o avançado belga sempre acreditou na Juventus, mas com mais tempo para passar, isso tornar-se-á cada vez mais improvável. Por fim, o capítulo de Marcos Leonardo: a Roma optou por esperar até janeiro o atacante brasileiro que esteve perto nas últimas semanas de vestir imediatamente a camisa amarela e vermelha da Roma.