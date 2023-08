A fraude também aparece na Camorra, os roubos: um “imposto” cobrado pelos patrões.

A extorsão ainda é uma importante fonte de renda para as organizações da Camorra. DAtrair empreendedores e empresários por trás da ameaçaA retaliação violenta, aberta ou simplesmente oculta, foi um fenómeno generalizado não só na cidade de Nápoles, mas também na sua província. Por esta razão, há anos que as forças da ordem têm lançado homens e recursos no terreno, na tentativa de deter o que é verdadeiramente um flagelo. Os resultados, aliados às restrições territoriais e às campanhas de sensibilização, vieram finalmente acompanhados de um aumento nas reclamações das vítimas.

No entanto, apesar dos investigadores sublinharem repetidamente a importância da participação dos cidadãos na repressão da fraude, há demasiadas vítimas para denunciar. A razão é simples. Até suas atividades têm o mesmo objetivo Exigências de dinheiro de proteção da Camorra são ilegais. Um pequeno exército de criminosos, dedicados às mais variadas atividades ilegais, atuando em território controlado por esta ou aquela gangue, é obrigado a pagar doações ao patrão responsável, para que ele possa continuar operando. Crime em silêncio.

Nas fileiras deste grande número de vítimas estão necessariamente os chamados conspiradores.rapinarolex”, especialistas em roubar relógios no valor de milhares de euros. Segundo algumas fontes de inteligência, eles estão entre os mais perseguidos pelo “sistema” porque podem arrecadar uma quantia considerável com alguns tiros bem direcionados. Inevitavelmente, os empregadores querem colocar as mãos nisso. Contudo, para melhor compreender a escala deste fenómeno específico de extorsão, é importante compreender como, ao longo dos últimos anos, O roubo forçado de joias preciosas tornou-se uma atividade bem organizada.

Enquanto até há algum tempo os caçadores furtivos operavam exclusivamente nas ruelas do centro, visando cidadãos ou turistas desavisados, agora O roubo de relógios preciosos tomou proporções alarmantes. Os predadores se construíram. As investigações dos Carabinieri e da polícia revelaram, de facto, a existência de associações dedicadas exclusivamente a este tipo específico de crime. Não apenas isso. Não se trata de simples grupos de ladrões, mas, em alguns casos, de estruturas criminosas que podem mesmo operar fora das fronteiras territoriais.

Algumas investigações, por exemplo, levaram à prisão de membros Os grupos Robinarolex, originários dos bairros centrais da cidade, operavam nas mais prestigiadas estâncias balneares de Espanha. Depois de saquear suas vítimas, ele retornou silenciosamente a Nápoles. Um negócio muito rico, como costuma acontecer, que a Camorra quer pôr as mãos. Os líderes das “baterias”, como são coloquialmente chamadas as gangues de ladrões, são convocados diante do patrão, que, sem rodeios, deve pagar o dinheiro da segurança. Muitos não podem fazer nada além de pagar uma percentagem dos seus rendimentos ao tesouro. No entanto, nem todos estão se curvando.

Há também aqueles que decidem mudar-se para outras regiões como Veneto e Toscana para resistir a este tipo de perseguição. A partir daqui, explicam os investigadores, planeiam e executam conspirações não só nas cidades do norte de Itália, mas também no estrangeiro. Contudo, uma fuga que não é tolerada pelo “sistema” é, pelo contrário, Campânia impõe proibição total de retorno à capital Para aqueles que se recusaram a submeter-se às suas imposições. Uma regra não pode recorrer ao Estado e sucumbir às pressões do “sistema”, que une também outros atores criminosos. Pense sobre Gestores das praças de venda de drogas de Forcella ou Sanita São obrigados a pagar uma quantia mensal pela venda de drogas na sua área, mas, em muitos casos, também são obrigados a obter abastecimentos através de rotas de abastecimento impostas pelo clã. Resumindo, uma dupla “renda”.

Os agiotas em cadeiras cruzadas são coloquialmente conhecidos como traficantes de dinheiro. Os Gamora parecem indelicados com eles por dois motivos. Primeiro, o autor deste tipo específico de crime pode lidar com pequenas fortunas, incluindo dinheiro e vários outros itens. Em segundo lugar, talvez esta seja a principal razão Os agiotas muitas vezes competem com a Camorra Conforme confirmado por dezenas de investigações, investe em juros uma parte significativa dos rendimentos confiscados com falsificação. Não admira. Por outro lado, como escreveu Monier, desde o seu início, “queria obter ouro até dos piolhos”, como a história conhece.

