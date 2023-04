Portugal: Três novos juízes constitucionais, crise resolvida – Nações

(ANSAmed) – Lisboa, 13 de abril – O Tribunal Constitucional de Portugal tem três novos juízes eleitos entre os restantes dez juízes constitucionais e toma posse oficialmente a 25 de abril.

Assim, a crise institucional arrastada para o Supremo Tribunal de Portugal parece ter chegado ao fim, produzindo uma grande tragédia. Os três ministros cessantes, incluindo o próprio presidente, João Gouvers e seu vice Pedro Machet, chegaram a cumprir seu segundo e último mandato por algum tempo (mais de um ano e meio no caso do vice), mas não conseguiram escolher sucessores. Em maio do ano passado, a candidatura de Almeida Costa, autora do artigo de 1984 (depois rejeitado após protestos na rua e em frente ao tribunal), no qual ela expressava fortemente sua posição contra o aborto (mesmo no caso de estupro ), causou muito debate. Mas o impasse atual, como a imprensa portuguesa havia revelado recentemente, parecia dever-se a uma batalha entre as faculdades de direito de Lisboa e de Coimbra. A nomeação de um juiz da Universidade de Coimbra já suscitou polémica, pois publicou há uns meses um artigo em que qualificava a eutanásia de inconstitucional. A 31 de março, o parlamento português aprovou pela quarta vez a lei da morte medicamente assistida, anteriormente rejeitada pelo veto do Presidente da República e duas decisões judiciais negativas, que muito provavelmente se irão manifestar neste novo projeto de lei. (ANSAmed).