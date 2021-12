16ª Rodada de Previsões e Sugestões

Primara Liga 2021-22: previsões e sugestões para a 16ª rodada do campeonato

Estamos saindo da festa de Natal e chegando perto de comemorar o Ano Novo. O Primara Liga regressa com a sua 16ª jornada no momento da pausa europeia e está mais focado na competição portuguesa. Em particular, numa perspetiva de mercado, para descobrir alguns talentos escondidos, não só nos três grandes jogos da competição, mas também nas equipas que se destacam no desenvolvimento dos jogadores menos conhecidos. Foi o ultimo Beetho, que mudou de portimonianos para Udinese Por cerca de dez milhões de euros, o investimento já deu à Pianconeri metas elevadas.

À medida que continuamos com o campeonato, precisamos considerar como esta última rodada do ano civil de 2020 precedeu o torneio. Dhaka de portugal, Ou Taça de Portugal. Chegou na 16ª rodada e permitiu aos técnicos curtir algo em vista do campeonato.

A luta pelas melhores posições é uma competição sempre constante e especialmente divertida no lado defensivo onde estão quatro equipas (Vizela, Tondela, Moreirense e Belenenses). Eles precisam pegar um jogo. Para esclarecer como ainda existe um nível perigoso na parte inferior da classificação.

Primeiro lugar no campeonato

Nesta edição da Prima Liga é uma luta de dois homens. Ainda na 15ª jornada, Porto e Sporting Lisboa foram confirmados e já estão ligados em altura. 41 pontos na classificação. O caminho extraordinário para ambos, treze vitórias e duas equivalem a um sonho de continuar no campeonato. Uma roda segue Uma dotação para o Benfica 37 Para o último lugar na área dos campeões, o Praga Primeiro no “time normal”, quarto com 28 pontos.

O que aconteceu na rodada anterior

Não faltaram emoções nas corridas que decorreram de 17 a 19 de Dezembro passado. Notavelmente, o bombardeio do Benfica foi um duro golpe para a saída de Maridimo de Lisboa. Sete gols. Depois de uma derrota por 3-0 na primeira parte frente ao Gil Vicente, a vitória do Sporting de Lisboa também foi pesada. Música estranha para o Porto, Que saiu para o mato com um atiçador fora de casa contra Visela. Peso Famalicão Vitória decisiva de Pogos Ferreira (terceira da 15ª jornada) frente ao Tondola, que caiu ao solo, na zona defensiva do Campo do Fria, no célebre Estor.

Resultados da 15ª rodada

S.Clara-V.Cuimares 1-0

E.Praia-Famalicao 2-2

Tondola-P.Ferrera 0-1

Portimoness-Aruca 1-1

G. Vicente-S.lispona 0-3

Benfica-Marítimo 7-1

Boavista-Moreirense 1-0

Visela-Porto 0-4

S.Braga-Belenenses 1-0

Corridas de terça-feira em 28 de dezembro

Resultado amargo para o futebol português. Três corridas com três tempos diferentes em três dias. Não é nem mesmo a torção da língua dos três tigres contra os três tigres. Nós começamos Tondola-gil Vicente Aos 18, você vai junto Sea-Visala 20h, finalmente Praya em Morrerence-Estor Às 22 horas Os jogos mais utilizados são por equipas em zona defensiva, que vão detectar vento de cauda e desfrutar de um final de ano mais tranquilo. Então o mercado pensará em melhorá-los.

Jogos quarta-feira, 29 de dezembro

Os portugueses continuam a 16ª jornada da Prima Liga nesta quarta-feira, mandando o campo aos 18 Famlicavo-Belenens, Este último ainda é um brinquedo após a bagunça Govt e foi empurrado para baixo no ranking. Em 20, no entanto, coloque Vitória Guimarães-Bovista, Seleções que marcaram presença regular nas Copas da Europa nos anos noventa. A grande final às 22h foi um desafio para dormir em campo Sporting vai para Lisboa e Portimonness. Frente a uma equipa que foi bloqueada em Arouca, na 15ª jornada, os Verdes-Brancos fizeram um importante jogo perante os seus próprios adeptos.

Encerramento quinta-feira, 30 de dezembro

Por fim, as três corridas vão fechar a placa do dia e levar todos a festejar o próximo Ano Novo. Eles vão querer comemorar com mais pontos em pé Pacos Ferreira e Santa Clara, Aqueles que lutam pela salvação, mas provam o suficiente para estarem vivos. Aos 20 em vez de espaço Arouca- Sports Prague, A grande partida entre 22 finais Porto e benfica. Esta pode ser a última chance para os visitantes mirarem no campeonato, com os donos da casa tendo um desempenho melhor com dois terços dos resultados. Foi uma partida entre os bombardeiros, Nunes Com 13 golos do Benfica, marcou mais um golo que o Piancoplu Dias.

Mudança planejada e nosso conselho

Tondola-gil Vicente X2 (0-1 / 1-1)

Sea-Visala Multicol 2-4 Home (2-1 / 3-1)

Morirens-E.Proya X + GG (1-1 / 2-2)

Famlicavo-Belenens Abaixo de 1 + 2,5 (1-0 / 2-0)

V. Guimarães-Bovista X + GG (1-1 / 2-2)

Lisboa-Portimonens 1 + GG (2-1 / 3-1)

P.Ferreira-S.Clara Acima de X + GG + 1,5 (2-2 / 3-3)

Aruka-S.Proga Abaixo de 2 + 2,5 (0-1 / 0-2)

Porto-Benfica 1X + Multicol House 2-4 (2-2 / 2-1)