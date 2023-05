Quatro medalhas para a Itália no primeiro dia do Campeonato Europeu de Shows e Equipes Sincronizadas

A Itália está imediatamente no pódio com 4 medalhas (duas de ouro e duas de bronze) no primeiro dia do Campeonato Europeu de Espetáculos e Equipas Sincronizadas no pódio até sábado 6 de maio em Paredes, Portugal.

No percurso, após a cerimónia de abertura, Quartetos de cadetes.

Assim, depois de recentemente se sagrarem campeões italianos em Reggio Emilia, os Etoiles (Artiskate VR) subiram ao degrau mais alto do pódio continental e confirmaram-se como campeões europeus com 41,84 pontos. “O Anjo da Música” é um espetáculo sobre a imaginação que se funde na escuridão, a escuridão da música e a noite em que a mente se abre no palco. O grupo Scala formado por Alessia Ficeli, Matilde Erbisti, Martina Boner e Federico Pachera é orientado por Sabrina Scottisi e Stefania Poli (que também se encarregam da coreografia).

Segundo lugar para o grupo português Wolfies 1 com o projeto “Express Yourself” (41,21 pontos) e medalha de bronze para “Scintille” (Alusia Onlus NA) com 36,24 pontos; Intitulado “Let Me Dream”, o projeto é feito dos mesmos materiais de que são feitos os sonhos, por isso a vida está ligada ao espaço e ao tempo de um sonho. As atuais campeãs regionais (Campânia) e vice-campeãs do Campeonato Italiano de 2023, Mia Barba, Anna Maria Amato, Lucilla Lucardi e Russo Diletta são treinadas por Laura Mazzelli; Dança de Daniel Morand.

Já “Vita-mine” (Beto G. XXIII MP) com “Anima e Core” ficou na quinta colocação com 28,93 pontos. Seguindo Susanna Vidotto, “Vita-Mine” (Aurora Maria Castellani, Martina Colombo, Yana Cattani e Federica La Runa) foi criada em 2019.

Em seguida, abra caminho para grupos Jr sincronizado.

A medalha de ouro foi para o Monza Precision Junior (Astro Roller S. MB) com 54,38 pontos. A equipe lombarda, treinada por Paola Biella, Roberto Riva e Laura Longoni, conquistou o primeiro lugar nos últimos campeonatos italianos, segundo na Europa no ano passado e terceiro no mundial.

No grupo Holon, a prata foi para Israel com 48,79 pontos e o bronze para Precision Skate Bologna (Progresso Fontana, Polisportiva Lame e Pol.va Orizon BO, e Il Quadrifoglio FE) com 43,49 pontos. A trupe da Emilia Romagna é treinada por Sarah Mattucci (também coreógrafa) e Serena Lambertini. Descendo do pódio, com 36,14, para o último grupo italiano Synchroroller.

Amanhã (no horário português, em italiano, é preciso acrescentar uma hora) espere os jogos dos quartetos seniores às 17h30, os grupos juniores às 18h38 e os pequenos grupos às 20h03. As cerimônias de premiação seguirão.

Todo o evento é transmitido ao vivo Aqui

O plano e os resultados estão disponíveis para consulta Aqui

Encontre equipes italianas concorrentes aqui

Para mais informações, clique aqui

Foto de Raniero Corbelletti