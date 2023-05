Novas conquistas em pesquisa de inteligência artificial e robótica

Um importante momento de pesquisa e discussão sobre robótica no Romecup 2023 – promovido e organizado pela Fondazione Mondo Digitale – foi dedicado à relação entre inteligência artificial e capital humano. Este foi o tema do encontro de ontem no Bio-Medico Campus da Universidade de Roma, onde no âmbito das discussões diárias foi dedicada uma mesa redonda central a um tema particularmente relevante para o nosso futuro: a investigação. Cientistas e profissionais de destaque se enfrentam, Fabrizio Daffoni, Professor Associado de Bioengenharia, Unidade de Pesquisa de Robótica Avançada e Tecnologias Centradas nas Pessoas, Faculdade de Engenharia, representantes do Reitor com discurso de abertura para orientação docente e reserva. Universidade Bio-Médica. O professor destacou: “A tecnologia hoje permite que as crianças experimentem o potencial da robótica e da inteligência artificial desde os primeiros momentos na escola”.

A audiência foi seguida por uma palestra de Marco Francesini, Diretor do Laboratório de Pesquisa Clínica e Reabilitação Neuromotora do Irccs San Raffaele em Roma, representando a categoria de clínicos do grupo. San Raffaele Scientific Research and Therapeutics Institute e Rome San Raffaele Telematic University são os principais protagonistas desta 16ª edição da RomeCup 2023, entre os robôs mais inovadores para simular a caminhada, a empresa apresentou o exoesqueleto “Overground” Atlas vestível em crianças. Mark Zuckerberg apresentado pela Meta no stand “Quest 2” é um parceiro exclusivo da iniciativa de San Rafael, que permite aos participantes explorar as possibilidades de utilização do Metaverso na medicina. Os temas abordados no discurso do Prof. Franceschini enfatizaram o valor da pesquisa e o status de vanguarda de sua instituição, especialmente introduzindo elementos inovadores. Reabilitação, mas também alteração de algumas características físicas que estão ausentes em um assunto Isabella Fiorello, pesquisadora de pós-doutorado no Instituto Italiano de Bioinspirada Soft Robotics, “é uma jovem pesquisadora que testemunhou hoje as possibilidades graças às inovações tecnológicas e novos recursos e grandes oportunidades oferecida pela robótica. Em particular, ela é biológica e de engenharia. Ele falou sobre “robótica bio-inspirada” que se inspira em coisas vivas combinando modelos.

Giovanni Muscato, Diretor do Departamento de Engenharia Elétrica, Eletrônica e de Computação da Universidade de Catania, testemunhou o compromisso com o ensino e a pesquisa em robótica, que hoje abre oportunidades para o futuro de jovens pesquisadores, de norte a sul. Daniele Nardi, professor titular de inteligência artificial na Universidade Sapienza de Roma e diretor dos Sistemas Nacionais de Inteligência e Inteligência Artificial do CINE, explicou o funcionamento da inteligência artificial por meio de vídeo. Os “jogadores robôs”, uma vez programados, podem realizar as ações dos atletas que normalmente vemos em campo. Por fim, Paolo Ravazzani, diretor do Instituto de Engenharia Eletrônica e de Informação e Telecomunicações do Conselho Nacional de Pesquisas, fez uma aparição inicial. A notícia reconfortante é quanto aos recursos que, graças ao Pnrr, nosso país terá à disposição para pesquisas e novas indústrias ligadas ao seu desenvolvimento. O sonho, graças às ferramentas que a tecnologia permite hoje, pode nortear e nortear trabalhos de pesquisa.