Prêmio Bastianelli para publicação de fotos 2021: todos os vencedores

Vencedores Prêmio Bastianelli 2021 Dedicado ao melhor álbum de fotos publicado na Itália em 2020.

O prêmio foi instituído em memória de Marco Bastienelli, Editor-Chefe da Photography Reflex e dele próprio. Interessado em publicação de fotos.

Bastianelli sempre sentiu, dentro da redação onde trabalhou, o O extraordinário desenvolvimento do livro fotográfico como um laboratório de experimentação e inovação Idioma da foto.

Um prêmio, duas categorias

Existem dois tipos de presentes: livros feitos por editoras e livros produzidos pela própria empresa, publicação própria ou livro de artista.

Vamos ver os vencedores desta edição selecionada Dois júris diferentes.

Dedicado a trabalhos publicados com Mariella Boccadoro, Sarah Carlet, Yvonne De Rosa, Adele Marini, Raffaella Perna, Francesco Rombaldi, Elisabetta Editora Portuguesa de Arbitragem Bastianelli.

Para livros de autoria própria de Michel Beccis, Pavlo Cardinali, Matteo Di Castro, Alessandra Moro, Michael Smargaci e Elizabeth Portuguesa Bastianelli.

Valeria Cherchi, alguns de vocês mataram Louisa

Prêmio Marco Bastianelli para 2021 Valeria Serchi

Valeria SerchiCom Alguns de vocês mataram Louisa, Marco Bastianelli recebeu o prêmio 2021. O livro foi publicado Eriske Link (Editora Fotocopiadora e Design Fabian Bremer).

O livro é uma investigação visual de sua estrutura complexa Evento de rapto na Sardenha, A pátria do autor.

Ele venceu porque venceu “Uma canção dark, um set negro, capítulo após capítulo persegue as histórias sombrias da ilha. O projeto propõe uma narrativa contemporânea, criando pesquisa, fotografia e escrita que dá ao usuário o tema mais completo.

Neste livro, Valeria Cherchi prova que é uma artista, trabalha com vários suportes, pode dar vida a uma investigação original e séria, com um design cuidado e eficaz, respeitando o trabalho e aprimorando-o. Louisa, que matou alguns de vocês, é um produto complexo, difícil de tocar, mas com grande impacto visual e de história ”.

A Sensitive Education, Francesca Todd

Mencione o ex-Aquo para Todd e Leonardi

Os juízes queriam dar aos livros uma antiga referência de igualdade Uma educação sensível A partir de Francesca Todd (Saída para o filme) e Of Post Mio Francesca Leonardi (Versões de cartão postal).

O Post Myo, Francesca Leonardi, Postal Edigioni

O primeiro é um livro precioso no qual Francesca Todd descreve como o homem e a natureza podem se expressar livremente em uma relação recíproca por meio do ritmo natural da existência.

O livro de Leonardi, por outro lado, é citado pela qualidade das fotografias e pela complexidade do projeto. Bem como o fotógrafo o encarando e levando adiante. Uma viagem solo a lugares onde o silêncio do ilegal é ensurdecedor. Com atenção e sensibilidade, ele entra no cotidiano de uma história. Leonardi soube descrever com leveza o lugar onde se abandonou e sua gente.

Prêmio Bastianelli 2021: Trabalho feito por você mesmo

Ganhe um prêmio dedicado a um trabalho de produção própria Aldo Freeza Com Não se apresse.

Edição e diagramação de Massimo Mastrorillo e Pamela Biscicelli, e design do livro por David Mosetta.

Aldo Fresca, não se apresse

Ele ganhou: “Aldo Friesa aborda o tema da perda frequente de memória pelos fotógrafos de forma não descritiva, mas reminiscente: graças ao cuidado editorial de Massimo Mastrorillo e Pamela Piccelli, Non Run traz a progressão da doença como analogia e metáfora em um livro, além o sucesso do seu ordinário aparecimento editorial, reunido em cenas isoladas, isoladas e tranquilas, revela o caminho das palavras desligadas de qualquer discurso. O júri premia essa sincronicidade única de imagens, estrutura e conteúdo.

Francesca de Chopra, uma companheira de viagem difícil, inadequada e intrusiva. J. Parkinson. Parabéns Paul !!

Mension Equo a Francesca de Chopra e Paola favoino

O tribunal arbitral está em sessão Um ex queria mencionar a igualdade a Francesca de Chopra e Paola favoino.

“Companheiro de viagem difícil, inconveniente e intrusivo / Sra. J. Parkinson. Parabéns Paul !!É o livro Francesca de Chopra.

Foi dado porque “iO livro atesta que nunca deixa de ser um rico campo de pesquisa para imagens passadas, arquivos privados, fotografias descobertas e artistas e fotógrafos contemporâneos.

No contexto da comunicação entre o vivido, o visto e o publicado, não é por acaso que as emoções da experiência editorial e do livro-assunto passam muitas vezes por aqui: da releitura e reescrita do conjunto visual dos outros. E o tempo passou. “

ilha Paola favoinoPor outro lado, foi anunciado “A reconciliação e o equilíbrio, através da versão elegante da obra, foram capazes de dar forma ao tema sutil do renascimento passageiro, recuperando o próprio corpo. ”

Presente

O prêmio, instituído em memória de Marco Bastianelli, contribuirá para a divulgação e conhecimento do álbum fotográfico. Este é um tema ao qual Marco é muito sensível, e há muitos anos ele acompanha uma coluna oficial e importante nas mais importantes revistas de fotografia.

Arquivo fotográfico italiano, livro dedicado por Marco com sua própria paixão e entusiasmo, foi o primeiro a tratar deste assunto na Itália e é mais uma referência para as pessoas que lidam com arquivos fotográficos.

EU ‘Associação Cultural Dez Quinze Ele quer ser lembrado por continuar com esse compromisso e focar no trabalho de fotógrafos e editores que se destacaram nos últimos anos pela alta qualidade de seus produtos na área de edição fotográfica.

O objetivo é promover o álbum fotográfico na forma de um projeto completo e inovador na forma de fotografia, capacidade gráfica e descritiva e a extrema liberdade de exame do formato, estrutura, materiais e conteúdos proporcionados pelo livro de arte. Medindo-se contra o espaço misto da folha e do filme.