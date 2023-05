Um aquecimento com Zelensky não desatou o nó da OTAN

Curto, um incêndio de três horas. Mas sério o suficiente para jurar amor absoluto por “Dear Georgia” e “Friend Volodymyr”. Eles se abraçaram e se beijaram na frente das câmeras, e então o primeiro-ministro, em discursos cara a cara e estendidos às delegações, apoiou a linha de Kiev: Estamos com os ucranianos que estão “lutando por todos nós”. , paz apenas se os russos recuarem. Portanto, houve “muita satisfação” com o andamento da reunião no dia seguinte no Palazzo Sigi. Para além da “vitória diplomática”, a Itália, escolhida como primeira paragem da digressão europeia de Zelensky, está “fortalecida” e propõe-se aos olhos dos americanos como um “pilar da UE”, segundo a visita oficial de Meloni a Washington. , marcada para o final de junho. Ajuda, armas, dinheiro, apoio à reivindicação de ingresso na União, até apoio ativo para um contra-ataque no campo. Todos, exceto a OTAN: a Ucrânia pede adesão plena e, com urgência, Roma ofereceu apenas uma parceria final, e os EUA querem quando. “Talvez falemos sobre isso na próxima cimeira da Aliança Atlântica em Vilnius”.

Europa sim, OTAN não, esta é a posição do governo. A Itália prestará seus bons ofícios a Bruxelas, defenderá o caso, ajudará, como também prometeu Sergio Mattarella, as instituições de Kiev a alcançar os padrões exigidos pela União Européia: economia, reformas sociais, justiça, infraestrutura. “Eles estão em guerra em todo o continente há mais de um ano – palavras do primeiro-ministro – e são os postos avançados da nossa segurança”. Como o conflito deve terminar mais cedo ou mais tarde, a Itália está pronta para agir e, como explicou Zelensky, “poderia desempenhar um papel importante na reconstrução do pós-guerra”. De fato, as conversas de sábado também abordaram o uso de agências governamentais e de engenharia civil.

Nada pode substituir o guarda-chuva atlântico, pelo menos por enquanto. O presidente ucraniano tentou, lembrou os riscos que já corriam os vizinhos dos estados bálticos, Polónia, Roménia e Império Russo. Mas a Geórgia está ancorada na posição dos EUA: a adesão plena à OTAN aumentaria o risco de conflito global, o que Putin pode interpretar como uma provocação: é melhor estudar alguma forma menos exigente de cooperação externa.

Meloni, por outro lado, prometeu que as sanções “continuariam com o máximo rigor” e que as entregas de armas continuariam. Zelensky pediu “mais esforço” por sistemas antiaéreos, e não foi por acaso que ele explicou que muitas vidas foram salvas justamente pela neutralização dos drones de Moscou. A Itália fará todo o possível, mas nenhum novo pacote está planejado no momento. Dito isto, Roma apoia um plano de contra-ofensiva que espera que a mediação chinesa funcione, que visa liberar o máximo de território possível e chegar a uma negociação possível a partir de posições mais fortes. “Um cessar-fogo não é suficiente. “A paz – a Geórgia – não pode garantir um estado de rendição ou ocupação.”

Resta saber quanto tempo durará a opinião do público ocidental. Zelensky teme que as pessoas fiquem cansadas ou com medo, e pressiona os governos a diminuir o apoio a Kiev. Maloney assumiu essa preocupação. “Devemos nos envolver em um grande desafio de comunicação, explicando que a crise não pode ser evitada se os russos não recuarem. Seria perigoso para a Europa chegar a uma negociação em condições de capitulação.