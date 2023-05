A equipa Ocellini Husqvarna Motorcycles voltou a impressionar com seis pódios no Campeonato da Europa de Enduro em Portugal.

A segunda ronda do Campeonato da Europa de Enduro 2023 em Portugal decorreu no passado fim-de-semana de 13 a 14 de maio na cidade de Santa Marta de Penaguiao, situada nas vinhas do famoso Porto, o famoso vinho generoso português produzido exclusivamente na região do Douro. Norte de Portugal.

Foi uma grande prova organizada pelo Moto Club Associo Natura Xtreme local e com a direção de prova coordenada pelo português Pedro Mariano (Diretor de Corrida do Campeonato do Mundo de EnduroGP durante muitos anos) e a assistência técnica de Gianni Fossati. Campeonato Europeu.

percurso de 45 km. Repetir quatro vezes ao dia inclui três etapas especiais diferentes: Extreme Test 1,3 km. Entre as pedras e rochas está o fundo; Teste de Enduro 4,2 km; Teste transversal 4,5 km.

Durante o dia, 12 especialidades competiram em um total de 24 contrarrelógios em duas seções da corrida.

Neste contexto, a equipa Ocellini Husqvarna Motorcycles conquistou seis pódios ao longo dos dois dias de evento.

Ricardo Fabrice conquistou duas vitórias emocionantes na classe Junior EJ1. Na classe juvenil, o jovem Luca Colorio conquistou dois belos segundos lugares na classe juvenil. Embora o piloto da Fiam Oro estivesse a competir com os seus próprios patrocinadores, Maurizio Michaelus, aos comandos de uma Husqvarna TE 250 2T preparada e assistida pela Team Ocellini, dominou a classe sénior com duas vitórias claras.

A superioridade dos pilotos da Osellini Husqvarna Motorcycles Team foi confirmada pelos tempos agregados nas especiais. Fabrice, que no sábado estava a 1.25.70 do segundo classificado, impulsionou-se em 55.39.99, enquanto no domingo conquistou o segundo lugar em 55.23.06 com uma vantagem de 2.14.47.

Colorio foi o segundo do vencedor no sábado em 21,96, e no domingo foi o segundo em 33,66.

Michaels foi 3.01.10 segundos em 56.45.21 no sábado e 4.15.25 em 56.02.34 no domingo.

Na classificação do Campeonato Continental, após duas das quatro corridas programadas, estas são as posições dos pilotos da Ocellini Husqvarna Motorcycles Team: Fabrice é segundo com 80 pontos contra 62, Colorio é segundo com 66 pontos contra o líder com 72. Michaels está 12 pontos à frente do segundo colocado com pontos completos com 80 pontos.

O próximo compromisso da Osellini Husqvarna Motorcycles Team é uma viagem dupla para o FIM EnduroGP World Championship, rumo ao norte da Europa para o GP da Finlândia em Heinola nos dias 26, 27 e 28 de maio. De quinta-feira 1 a sábado 3 de junho.

Christian Armeloni

Osellini é o Gerente Técnico do Husqvarna Motorcycle Group

“Estamos muito satisfeitos com as duas vitórias duplas de Ricardo Fabrice na classe Junior EJ1 e Mauricio Michaelus na classe Senior. Fabrice e Michaelus mereceram a vitória, mostrando grande habilidade em ambos os dias de competição. Nós realmente merecemos uma vitória dupla. Nos juvenis Luca Colorio foi travado por alguns adversários, mas as duas etapas que venceu confirmam o seu desenvolvimento, graças ao qual exibe em harmonia com as restrições da escola. Estamos muito satisfeitos com os resultados, pois o programa Osellini Husqvarna Motorcycles Team visa o desenvolvimento dos jovens e o compromisso de nossa equipe com o Campeonato Mundial com dois jovens suecos, Junior Axel Semp e Youth Sebastian Olsson. Esperamos repetir isso nas próximas corridas do Campeonato Mundial de EnduroGP”.